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Университеты в Казахстане будут работать дистанционно из-за COVID-19
Колледжи и университеты Казахстана начнут учебный год в дистанционном формате из-за ситуации с коронавирусом, сообщил во вторник министр образования и науки... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:45
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казахстан, в мире

Университеты в Казахстане будут работать дистанционно из-за COVID-19

09:45 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПедагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие
Педагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие
© РИА Новости / Владимир Песня
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Педагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 14 июл - РИА Новости. Колледжи и университеты Казахстана начнут учебный год в дистанционном формате из-за ситуации с коронавирусом, сообщил во вторник министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов.
Ранее во вторник министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой выступил за продолжение дистанционного обучения школьников в первой четверти нового учебного года из-за ситуации с коронавирусом, это предложение поддержал глава министерства образования и науки республики. Для учеников начальных классов будет возможность организовать в школах дежурные классы с особыми санитарными требованиями.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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"Колледжи начнут учебный год в дистанционном формате. Традиционный формат будет по индивидуальному графику при организации производственного обучения, профессиональной практики, в основном для обучающихся первых и последних курсов, также у нас есть в отдаленных сельских пунктах колледжи, там мы дадим возможность организации учебного процесса в традиционном формате, если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация", - сказал Аймагамбетов на брифинге.
Он отметил, что по высшему образованию принято такое же решение: обучение преимущественно будет организовано в дистанционном формате. "Традиционный формат будет по индивидуальному графику для лабораторных работ, для докторантуры, для производственного обучения, для профессиональной практики и по некоторым специальностям", - добавил министр.
Общее число заражений коронавирусом в республике превышает 61,7 тысячи. Количество выздоровевших пациентов превышает 35,9 тысячи. В стране зафиксировано 396 случаев смерти от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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