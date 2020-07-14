https://ria.ru/20200714/1574313351.html
Университеты в Казахстане будут работать дистанционно из-за COVID-19
Колледжи и университеты Казахстана начнут учебный год в дистанционном формате из-за ситуации с коронавирусом, сообщил во вторник министр образования и науки... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:45
2020-07-14T09:45
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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НУР-СУЛТАН, 14 июл - РИА Новости.
Колледжи и университеты Казахстана
начнут учебный год в дистанционном формате из-за ситуации с коронавирусом, сообщил во вторник министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов.
Ранее во вторник министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой выступил за продолжение дистанционного обучения школьников в первой четверти нового учебного года из-за ситуации с коронавирусом, это предложение поддержал глава министерства образования и науки республики. Для учеников начальных классов будет возможность организовать в школах дежурные классы с особыми санитарными требованиями.
"Колледжи начнут учебный год в дистанционном формате. Традиционный формат будет по индивидуальному графику при организации производственного обучения, профессиональной практики, в основном для обучающихся первых и последних курсов, также у нас есть в отдаленных сельских пунктах колледжи, там мы дадим возможность организации учебного процесса в традиционном формате, если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация", - сказал Аймагамбетов на брифинге.
Он отметил, что по высшему образованию принято такое же решение: обучение преимущественно будет организовано в дистанционном формате. "Традиционный формат будет по индивидуальному графику для лабораторных работ, для докторантуры, для производственного обучения, для профессиональной практики и по некоторым специальностям", - добавил министр.
Общее число заражений коронавирусом в республике превышает 61,7 тысячи. Количество выздоровевших пациентов превышает 35,9 тысячи. В стране зафиксировано 396 случаев смерти от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.