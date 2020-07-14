Ташкент контролирует ситуацию после погрома согражданами на Амурском ГПЗ

По данным ведомства, дипмиссия поддерживает контакт с министерством внутренних дел и другими российскими уполномоченными органами по данному вопросу. На место происшествия выехал генконсул посольства для выяснения обстоятельств инцидента и обеспечения защиты законных прав и интересов граждан Узбекистана.