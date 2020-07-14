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Ташкент контролирует ситуацию после погрома согражданами на Амурском ГПЗ
Посольство Узбекистана в Москве взяло на контроль ситуацию после разгрома офиса компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ)... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:40
мид узбекистана
следственный комитет россии (ск рф)
москва
амурская область
узбекистан
происшествия
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
мид узбекистана, следственный комитет россии (ск рф), москва, амурская область, узбекистан, происшествия

Ташкент контролирует ситуацию после погрома согражданами на Амурском ГПЗ

09:40 14.07.2020
10585
© Фото : "Газпром"Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
© Фото : "Газпром"
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 14 июл – РИА Новости. Посольство Узбекистана в Москве взяло на контроль ситуацию после разгрома офиса компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) рабочими-узбекистанцами, сообщает во вторник МИД республики.
В понедельник региональное информационное агентство skaner28 опубликовало видео разгрома офиса компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Позднее прокуратура Амурской области сообщала о возбуждении уголовного дела о хулиганстве, надзорное ведомство предварительно установило, что работники компании "Ренейсанс Хэви Индастрис" - граждане Узбекистана - требовали увеличить заработную плату. СУСК РФ по Амурской области сообщил, что возбудил дело об участии в массовых беспорядках. Сам завод заявил, что усилил меры безопасности и продолжает работать штатно, заказчик исправно оплачивает работу подрядчиков.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
13 июля, 23:00
Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах беспорядков на Амурском ГПЗ
"Посольство Узбекистана в России взяло на контроль инцидент с участием граждан Республики Узбекистан, имевший место 13 июля 2020 года во временном вахтовом городке компании Renaissance Heavy Industries в Свободненском районе Амурской области Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте МИД.
По данным ведомства, дипмиссия поддерживает контакт с министерством внутренних дел и другими российскими уполномоченными органами по данному вопросу. На место происшествия выехал генконсул посольства для выяснения обстоятельств инцидента и обеспечения защиты законных прав и интересов граждан Узбекистана.
"Посольство будет информировать о ходе и результатах совместной с российской стороной работы по детальному изучению причин и условий, способствовавших конфликту, а также выработке приемлемого для всех сторон решения проблемы", - добавили в МИД Узбекистана.
По данным СУСК, стройплощадка оцеплена, ситуация под контролем полиции, на место направлены следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты следственного управления.
Также после публикаций в СМИ о невыплате заработной платы работникам подрядной организации, задействованным на строительстве Амурского ГПЗ, проводится доследственная проверка. "В ходе проверки будет изучена бухгалтерская документация на предмет наличия задолженности и принято процессуальное решение", - добавляет СК по региону.
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
13 июля, 19:11
Амурский ГПЗ усилил меры безопасности после разгрома
117133110
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МИД УзбекистанаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваАмурская областьУзбекистанПроисшествия
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