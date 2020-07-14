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Первую тренировку военно-морского парада на Неве провели 20 судов
Первая тренировка кораблей-участников главного военно-морского парада состоялась в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам представитель Минобороны России по ВМФ... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:35
игорь дыгало
нева (река)
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игорь дыгало, нева (река), санкт-петербург, вмф рф

Первую тренировку военно-морского парада на Неве провели 20 судов

09:35 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлавный военно-морской парад
Главный военно-морской парад
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный военно-морской парад. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первая тренировка кораблей-участников главного военно-морского парада состоялась в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам представитель Минобороны России по ВМФ Игорь Дыгало.
Тренировку провел командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.
"Двадцать боевых кораблей и катеров ВМФ России приняли участие в первой тренировке главного военно-морского парада в акватории Невы. Тренировка была проведена с 04.00 до 05.30 утра. Специально для этого был изменен график развода мостов. Корабли и катера прошли в парадном строю в составе тактических групп от Благовещенского до Троицкого мостов", - сказал Дыгало.
В кильватерном строю, в частности, прошли новейшие малые ракетные корабли "Советск" и "Великий Устюг", корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", тактические группы противодиверсионных катеров типа "Грачонок", патрульные катера "Раптор", десантные катера и впервые принимающие участие в параде новейшие большие гидрографические катера "Георгий Зима" и "Михаил Казанский".
Ранее сообщалось, что к главному военно-морскому параду, который пройдет 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, привлекут 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более 4 тысяч военных.
Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
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Игорь ДыгалоНева (река)Санкт-ПетербургВМФ РФ
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