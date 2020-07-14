Первую тренировку военно-морского парада на Неве провели 20 судов

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первая тренировка кораблей-участников главного военно-морского парада состоялась в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам представитель Минобороны России по ВМФ Игорь Дыгало.
Тренировку провел командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.
"Двадцать боевых кораблей и катеров ВМФ России приняли участие в первой тренировке главного военно-морского парада в акватории Невы. Тренировка была проведена с 04.00 до 05.30 утра. Специально для этого был изменен график развода мостов. Корабли и катера прошли в парадном строю в составе тактических групп от Благовещенского до Троицкого мостов", - сказал Дыгало.
В кильватерном строю, в частности, прошли новейшие малые ракетные корабли "Советск" и "Великий Устюг", корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", тактические группы противодиверсионных катеров типа "Грачонок", патрульные катера "Раптор", десантные катера и впервые принимающие участие в параде новейшие большие гидрографические катера "Георгий Зима" и "Михаил Казанский".
Ранее сообщалось, что к главному военно-морскому параду, который пройдет 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, привлекут 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более 4 тысяч военных.