https://ria.ru/20200714/1574312326.html
Онлайн-встреча главы Минобрнауки с членами РАН. Прямая трансляция
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков проводит прямой эфир с членами Российской академии наук. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:58
2020-07-14T11:58
риа наука
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
российская академия наук
наука
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVЕ: Прямой разговор министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с членами РАН
LIVЕ: Прямой разговор министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с членами РАН
2020-07-14T11:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), российская академия наук, наука