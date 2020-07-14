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Онлайн-встреча главы Минобрнауки с членами РАН. Прямая трансляция
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков проводит прямой эфир с членами Российской академии наук. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:58
риа наука
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
российская академия наук
наука
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVЕ: Прямой разговор министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с членами РАН
LIVЕ: Прямой разговор министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с членами РАН
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видео, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), российская академия наук, наука
Онлайн-встреча главы Минобрнауки с членами РАН. Прямая трансляция
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков проводит прямой эфир с членами Российской академии наук.
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Онлайн-встреча главы Минобрнауки с членами РАН. Прямая трансляция

11:58 14.07.2020
17636
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков проводит прямой эфир с членами Российской академии наук.
1133397
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РИА НаукаВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Российская академия наукНаука
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