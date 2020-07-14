Минобороны Армении рассказало о ситуации на границе с Азербайджаном

Эксперт о конфликте Армении и Азербайджана: война невыгодна никому В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение о причинах конфликта, а также его последствиях.