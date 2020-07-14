Минобороны Армении рассказало о ситуации на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная, сообщила во вторник пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
"Ночью с позиций вооруженных сил Армении было замечено движение танка противника, которое было пресечено огнем с нашей стороны. В данный момент на границе – относительное спокойствие", - написала Степанян в Facebook.
Она также пообещала в ближайшее время обнародовать "интересный видеоматериал".
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
13 июля, 11:14Сказано в эфиреЭксперт о конфликте Армении и Азербайджана: война невыгодна никомуВ Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение о причинах конфликта, а также его последствиях.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.