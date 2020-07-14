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Москалькова расскажет в Совфеде о результатах деятельности за 2019 год
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступит на заседании Совета Федерации с докладом о результатах деятельности за 2019 год. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:35
андрей клишас
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совет федерации рф
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андрей клишас, татьяна москалькова, совет федерации рф, госдума рф, общество

Москалькова расскажет в Совфеде о результатах деятельности за 2019 год

08:35 14.07.2020
90
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступит на заседании Совета Федерации с докладом о результатах деятельности за 2019 год.
Вопрос внесен в проект повестки Совфеда.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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Как отмечается в проекте заключения профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству (есть в распоряжении РИА Новости), сенаторы изучили доклад для анализа содержащихся в нем предложений для дальнейшего совершенствования законодательства в сфере обеспечения и защиты прав человека и гражданина и приведения его в соответствие с конституцией и общепризнанными принципами и нормами международного права.
Как сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас, заслуживают внимания предложения Москальковой по внесению в федеральное законодательство поправок, устанавливающих минимальные требования к местам проведения публичных мероприятий и в части необходимости проведения мониторинга законодательства субъектов федерации о проведении публичных мероприятий для дальнейшего его совершенствования. Также комитет поддержал предложение омбудсмена о внесении изменений в методику расчета стоимости оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов, есть "острота" проблемы тарифов за коммунальные услуги и платы за жилье.
Кроме того, по словам Клишаса, значимым конституционный комитет считает предложение Москальковой компенсировать детям-сиротам коммерческий наем жилья или предоставлять им жилые помещения маневренного фонда для временного проживания.
При этом в проекте заключения комитета говорится о необходимости дополнительного анализа таких предложений уполномоченного, как принятие новой редакции федерального закона о прокуратуре, о введении уголовного проступка и института следственных судей, определении статуса пострадавшего от преступления, реформе стадии возбуждения уголовного дела как носящих "дискуссионный характер". Также "всесторонней оценки" заслуживает позиция уполномоченного о необходимости либерализации муниципального фильтра и снижении числа подписей для регистрации на выборах в Госдуму, сказал Клишас.
Вместе с тем члены конституционного комитета планируют поддержать идеи омбудсмена, касающиеся введения на федеральном уровне административной ответственности за нарушение тишины в ночное время и за нарушение прав инвалидов.
Доклад Москальковой содержит информацию о ситуации с защитой прав и свобод граждан, тематике и динамике поступающих в адрес уполномоченного обращений, о мерах, которые были приняты в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.
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Андрей КлишасТатьяна МоскальковаСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
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