Москалькова расскажет в Совфеде о результатах деятельности за 2019 год

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступит на заседании Совета Федерации с докладом о результатах деятельности за 2019 год.

Вопрос внесен в проект повестки Совфеда.

Как отмечается в проекте заключения профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству (есть в распоряжении РИА Новости), сенаторы изучили доклад для анализа содержащихся в нем предложений для дальнейшего совершенствования законодательства в сфере обеспечения и защиты прав человека и гражданина и приведения его в соответствие с конституцией и общепризнанными принципами и нормами международного права.

Как сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас , заслуживают внимания предложения Москальковой по внесению в федеральное законодательство поправок, устанавливающих минимальные требования к местам проведения публичных мероприятий и в части необходимости проведения мониторинга законодательства субъектов федерации о проведении публичных мероприятий для дальнейшего его совершенствования. Также комитет поддержал предложение омбудсмена о внесении изменений в методику расчета стоимости оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов, есть "острота" проблемы тарифов за коммунальные услуги и платы за жилье.

Кроме того, по словам Клишаса, значимым конституционный комитет считает предложение Москальковой компенсировать детям-сиротам коммерческий наем жилья или предоставлять им жилые помещения маневренного фонда для временного проживания.

При этом в проекте заключения комитета говорится о необходимости дополнительного анализа таких предложений уполномоченного, как принятие новой редакции федерального закона о прокуратуре, о введении уголовного проступка и института следственных судей, определении статуса пострадавшего от преступления, реформе стадии возбуждения уголовного дела как носящих "дискуссионный характер". Также "всесторонней оценки" заслуживает позиция уполномоченного о необходимости либерализации муниципального фильтра и снижении числа подписей для регистрации на выборах в Госдуму , сказал Клишас.

Вместе с тем члены конституционного комитета планируют поддержать идеи омбудсмена, касающиеся введения на федеральном уровне административной ответственности за нарушение тишины в ночное время и за нарушение прав инвалидов.