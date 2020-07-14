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Школы с низкими результатами получат поддержку в рамках проекта "500+"
Школам с низкими образовательными результатами окажут адресную поддержку в рамках проекта "500+", привлекая к работе в таких заведениях опытных руководителей и... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:18
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
сн_образование
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, сн_образование, общество

Школы с низкими результатами получат поддержку в рамках проекта "500+"

08:18 14.07.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Школа. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Школам с низкими образовательными результатами окажут адресную поддержку в рамках проекта "500+", привлекая к работе в таких заведениях опытных руководителей и студентов-педагогов, имеющих успехи в учебе, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
"Важен каждый ученик" – именно под таким лозунгом Министерство просвещения запускает проект "500+". Работая над задачами по повышению качества образования, важно обеспечить поддержку школ с низкими образовательными результатами, работающими в сложных социально-экономических условиях, а также адресно поддержать учащихся с проблемами в обучении", – считают в ведомстве.
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Как пояснили в пресс-службе, название проекта отражает задачу достижения функциональной грамотности в каждой школе, то есть достижение школой уровня подготовки учеников, соответствующего баллам выше 500 по шкале PISA.
Отмечается, что на первом этапе проект охватит около 250 школ более чем в 20 регионах страны.
В помощь регионам в рамках проекта сформируют методики адресной поддержки школ по кадровым и содержательным вопросам, включая формирование новых кадровых ресурсов.
"В штате школ должны появиться руководители с большим управленческим опытом, а также методисты и высококвалифицированные педагоги-наставники. Для расширения возможностей образовательных программ и занятий к работе в данных школах также будут привлечены студенты старших курсов педвузов, имеющие успехи в учебе по педагогическим направлениям подготовки", - добавляют в Минпросвещения.
Отмечается, что сами школы получат возможность сетевого взаимодействия с лучшими школами внутри региона.
По мнению министра просвещения Сергея Кравцова, такая практика является признанным инструментом помощи школам во всем мире, прежде всего в странах с успешными образовательными системами.
Комплекс мер по повышению предметной и методической компетентности педагогов, кроме того, позволит организовать на региональном, муниципальном уровнях "творческие педагогические лаборатории" по предметным областям с привлечением методистов. Также он даст возможность активизировать внутришкольные системы профессионального развития педагогов, внедрить в практику преподавание проектной, исследовательской, творческой деятельности.
Поясняется, что проект станет частью федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Новый проект "500+" призван оказать содействие в достижении глобальной цели – вхождению России в число 10 стран-лидеров по качеству общего образования.
"Проект позволит нам обеспечить адресность качественной методической поддержки, подобрать те формы и те механизмы, в которых школы действительно нуждаются, и которые будут работать на тех или иных территориях", - приводит пресс-служба слова Кравцова.
Он уточнил, что включение "500+" в национальный проект "Образование" позволит направить в эти школы вместе с методической и инфраструктурную поддержку.
Кравцов добавил, что у министерства есть научно-исследовательские коллективы, которые работали над этой программой и будут сопровождать ее внедрение, есть понимание кадровых потребностей для этих школ, есть механизмы подключения к этой программе молодых талантов.
"Все это комплексная работа, на которую мы должны опираться, выводя Россию в число ведущих стран мира по качеству школьного образования", - резюмирует министр.
Как добавили в пресс-службе, апробированные методики и развиваемые в рамках проекта институты кураторов и методических служб станут основой для масштабирования проекта в будущем году.
PISA – крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment), которая реализуется под эгидой ОЭСР. Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения. Финансовая грамотность является дополнительной областью исследования PISA . В исследовании финансовой грамотности в 2018 году принимали участие 20 стран.
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