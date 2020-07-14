Школы с низкими результатами получат поддержку в рамках проекта "500+"

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Школам с низкими образовательными результатами окажут адресную поддержку в рамках проекта "500+", привлекая к работе в таких заведениях опытных руководителей и студентов-педагогов, имеющих успехи в учебе, сообщает пресс-служба Школам с низкими образовательными результатами окажут адресную поддержку в рамках проекта "500+", привлекая к работе в таких заведениях опытных руководителей и студентов-педагогов, имеющих успехи в учебе, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ

"Важен каждый ученик" – именно под таким лозунгом Министерство просвещения запускает проект "500+". Работая над задачами по повышению качества образования, важно обеспечить поддержку школ с низкими образовательными результатами, работающими в сложных социально-экономических условиях, а также адресно поддержать учащихся с проблемами в обучении", – считают в ведомстве.

Как пояснили в пресс-службе, название проекта отражает задачу достижения функциональной грамотности в каждой школе, то есть достижение школой уровня подготовки учеников, соответствующего баллам выше 500 по шкале PISA.

Отмечается, что на первом этапе проект охватит около 250 школ более чем в 20 регионах страны.

В помощь регионам в рамках проекта сформируют методики адресной поддержки школ по кадровым и содержательным вопросам, включая формирование новых кадровых ресурсов.

"В штате школ должны появиться руководители с большим управленческим опытом, а также методисты и высококвалифицированные педагоги-наставники. Для расширения возможностей образовательных программ и занятий к работе в данных школах также будут привлечены студенты старших курсов педвузов, имеющие успехи в учебе по педагогическим направлениям подготовки", - добавляют в Минпросвещения.

Отмечается, что сами школы получат возможность сетевого взаимодействия с лучшими школами внутри региона.

По мнению министра просвещения Сергея Кравцова , такая практика является признанным инструментом помощи школам во всем мире, прежде всего в странах с успешными образовательными системами.

Комплекс мер по повышению предметной и методической компетентности педагогов, кроме того, позволит организовать на региональном, муниципальном уровнях "творческие педагогические лаборатории" по предметным областям с привлечением методистов. Также он даст возможность активизировать внутришкольные системы профессионального развития педагогов, внедрить в практику преподавание проектной, исследовательской, творческой деятельности.

Поясняется, что проект станет частью федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Новый проект "500+" призван оказать содействие в достижении глобальной цели – вхождению России в число 10 стран-лидеров по качеству общего образования.

"Проект позволит нам обеспечить адресность качественной методической поддержки, подобрать те формы и те механизмы, в которых школы действительно нуждаются, и которые будут работать на тех или иных территориях", - приводит пресс-служба слова Кравцова.

Он уточнил, что включение "500+" в национальный проект "Образование" позволит направить в эти школы вместе с методической и инфраструктурную поддержку.

Кравцов добавил, что у министерства есть научно-исследовательские коллективы, которые работали над этой программой и будут сопровождать ее внедрение, есть понимание кадровых потребностей для этих школ, есть механизмы подключения к этой программе молодых талантов.

"Все это комплексная работа, на которую мы должны опираться, выводя Россию в число ведущих стран мира по качеству школьного образования", - резюмирует министр.

Как добавили в пресс-службе, апробированные методики и развиваемые в рамках проекта институты кураторов и методических служб станут основой для масштабирования проекта в будущем году.