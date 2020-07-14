Мэр Хабаровска обратился к жителям из-за несанкционированных митингов

ХАБАРОВСК, 14 июл - РИА Новости. Мэр Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своем обращении к жителям города на фоне несанкционированных митингов указал на двойную ответственность организаторов этих акций – они являются несогласованными и ставят под угрозу здоровье людей в связи с COVID-19

Несанкционированные акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала , арестованного по подозрению в причастности к организации убийств, проходят в Хабаровске с субботы, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. Самый массовый митинг, по оценкам УМВД, собравший до 12 тысяч человек, был в субботу. Правительство региона призывало жителей края не допускать массовых беспорядков и помнить об опасности заражения коронавирусной инфекцией. Накануне в Хабаровск приезжал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев , который встречался с членами правительства края. Журналистам он сказал, что приехал убедиться, что команда продолжает работать.

"На организаторах этих уличных акций лежит двойная ответственность: и за организацию несанкционированных массовых митингов, и за то, что поставили под удар здоровье людей, которых они спровоцировали на участие в них без соблюдения каких-либо мер безопасности", - заявил Кравчук в обращении, распространенном его пресс-службой.

Он отметил, что приветствует благоразумие хабаровчан, воздержавшихся от митингов, поблагодарил силовые структуры за корректное отношение к митингующим, и выразил признательность участникам акций, которые не поддались на многочисленные провокации.

Кравчук выразил уверенность, что суд установит истину и вынесет обоснованный и справедливый вердикт. В завершении обращения мэр призвал жителей Хабаровска к спокойствию и ответственности.

По данным краевого минздрава, с начала пандемии в крае заболели 5,43 тысячи человек, из них 121 - за последние сутки. Самое большое количество выявленных заболевших, более 4,2 тысячи, зарегистрировано в Хабаровске. Из всех заболевших вылечились 2,67 тысячи, умерли 42 человека. В больницах в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 34 человека. Медики опасаются, что массовые митинги приведут к всплеску заболевания.

Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.