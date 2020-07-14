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Мэр Хабаровска обратился к жителям из-за несанкционированных митингов
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своем обращении к жителям города на фоне несанкционированных митингов указал на двойную ответственность организаторов этих акций РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:55
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей фургал
лдпр
хабаровск
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей фургал, лдпр, хабаровск, происшествия

Мэр Хабаровска обратился к жителям из-за несанкционированных митингов

08:02 14.07.2020 (обновлено: 09:55 14.07.2020)
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© Фото : администрация города ХабаровскаМэр Хабаровска Сергей Кравчук
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук
© Фото : администрация города Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 июл - РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своем обращении к жителям города на фоне несанкционированных митингов указал на двойную ответственность организаторов этих акций – они являются несогласованными и ставят под угрозу здоровье людей в связи с COVID-19.
Несанкционированные акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в причастности к организации убийств, проходят в Хабаровске с субботы, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. Самый массовый митинг, по оценкам УМВД, собравший до 12 тысяч человек, был в субботу. Правительство региона призывало жителей края не допускать массовых беспорядков и помнить об опасности заражения коронавирусной инфекцией. Накануне в Хабаровск приезжал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который встречался с членами правительства края. Журналистам он сказал, что приехал убедиться, что команда продолжает работать.
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"На организаторах этих уличных акций лежит двойная ответственность: и за организацию несанкционированных массовых митингов, и за то, что поставили под удар здоровье людей, которых они спровоцировали на участие в них без соблюдения каких-либо мер безопасности", - заявил Кравчук в обращении, распространенном его пресс-службой.
Он отметил, что приветствует благоразумие хабаровчан, воздержавшихся от митингов, поблагодарил силовые структуры за корректное отношение к митингующим, и выразил признательность участникам акций, которые не поддались на многочисленные провокации.
Кравчук выразил уверенность, что суд установит истину и вынесет обоснованный и справедливый вердикт. В завершении обращения мэр призвал жителей Хабаровска к спокойствию и ответственности.
По данным краевого минздрава, с начала пандемии в крае заболели 5,43 тысячи человек, из них 121 - за последние сутки. Самое большое количество выявленных заболевших, более 4,2 тысячи, зарегистрировано в Хабаровске. Из всех заболевших вылечились 2,67 тысячи, умерли 42 человека. В больницах в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 34 человека. Медики опасаются, что массовые митинги приведут к всплеску заболевания.
Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.
Юрий Трутнев
13 июля, 13:24
Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае
446101158
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ФургалЛДПРХабаровскПроисшествия
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