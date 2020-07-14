В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН, 14 июл - РИА Новости. Ограничительные меры из-за коронавируса в Казахстане продлены до 2 августа, сообщил во вторник премьер-министр республики Аскар Мамин.
Ранее пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике с 5 июля вводится двухнедельный карантин с возможностью его продления. В понедельник президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что действующие карантинные ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, будут продлены до конца июля.
"Идет вторая неделя строгих ограничительных карантинных мер. Рост заболеваемости стабилизируется. По предложению министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на 2 недели с 20 июля по 2 августа", - сказал Мамин на заседании правительства.
Он призвал казахстанцев строго придерживаться карантинных требований. "Очень важно следовать установленным мерам. Министерству здравоохранения, акиматам (местным исполнительным органам - ред.) и заинтересованным государственным органам реализовать все меры дальнейшего соблюдения карантина. Необходимый запас лекарственных препаратов имеется и постоянно пополняется. Необходимо обеспечить все меры по их четкому распределению по аптечным сетям и стационарам", - заявил Мамин.
Общее число заражений коронавирусом в республике превышает 61,7 тысячи. Количество выздоровевших пациентов превышает 35,9 тысячи. В стране зафиксировано 396 случаев смерти от коронавируса.
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