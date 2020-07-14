В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса

"Идет вторая неделя строгих ограничительных карантинных мер. Рост заболеваемости стабилизируется. По предложению министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на 2 недели с 20 июля по 2 августа", - сказал Мамин на заседании правительства.