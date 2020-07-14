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Депутата Заксобрания Омской области отправили под домашний арест
Депутата Законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T07:26
2020-07-14T10:45
омская область
происшествия
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омская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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омская область, происшествия
ОМСК, 14 июл — РИА Новости.
Депутата Законодательного собрания Омской области
отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
"По ходатайству следствия депутату избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на работе и дома у парламентария прошли обыски.
В УФСБ по Омской области журналистам сообщили, что дело в отношении депутата связано с финансовыми документами.
"Народный избранник при возмещении расходов, связанных с обеспечением деятельности депутата, предоставлял в сектор бухгалтерского учета Законодательного собрания Омской области подложные документы об аренде им транспортных средств для выезда в районы области на встречу с избирателями в период с апреля 2018 года по август 2019 года", — сказали в ведомстве.
По версии ведомства, во время этих "встреч" депутат находился за пределами России. По предварительным оценкам, ущерб от его действий составил не менее 254 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием должностного положения".
По данным источников РИА Новости, знакомых с ситуацией, речь идет о 45-летнем депутате от партии "Справедливая Россия
" Нурлане Картабаеве.