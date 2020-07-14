Депутата Заксобрания Омской области отправили под домашний арест

"Народный избранник при возмещении расходов, связанных с обеспечением деятельности депутата, предоставлял в сектор бухгалтерского учета Законодательного собрания Омской области подложные документы об аренде им транспортных средств для выезда в районы области на встречу с избирателями в период с апреля 2018 года по август 2019 года", — сказали в ведомстве.