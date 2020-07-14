Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии

"Нужно также выяснить возможности местных лабораторий, - мы знаем, что порой бывают так называемые ложные негативные результаты. Все это станет предметом оценки. ВОЗ также направит в страну группу экспертов в области лабораторных исследований", - добавила представитель ВОЗ, в очередной раз призвав не спешить с выводами.