https://ria.ru/20200714/1574309331.html
Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибудет в Казахстан для изучения причин роста числа заболевших пневмонией, сообщила глава... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T06:53
2020-07-14T06:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
казахстан
в мире
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казахстан
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, казахстан, в мире
АЛМА-АТА, 14 июл - РИА Новости.
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) прибудет в Казахстан
для изучения причин роста числа заболевших пневмонией, сообщила глава представительства ВОЗ в стране Кэролайн Кларинваль.
Ранее сообщалось, что посольство Китая
в Казахстане опубликовало заявление на своем сайте, призывая граждан проявить бдительность из-за распространения в Казахстане неизвестной пневмонии, уровень смертности от которой значительно выше, чем при коронавирусной инфекции COVID-19. Минздрав Казахстана
опроверг информацию о вспышке новой неизвестной пневмонии, а представитель ВОЗ предположил, что одно из объяснений вспышки пневмонии - COVID-19.
"Я думаю, что пока не надо делать поспешных выводов. Да, с начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации. Министерство здравоохранения тоже этим занимается. Эти сообщения привлекли большое внимание со стороны СМИ, но мы, прежде чем делать выводы, мы должны собрать данные и проанализировать их", - сказала Кларинваль в интервью сайту ООН
.
По ее словам, пока она может только повторить слова руководителя программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, который считает, что, "скорее всего, это COVID-19".
По ее мнению, "возможно, какие-то пациенты поздно обратились за помощью и у них есть признаки пневмонии, но мы пока не можем выявить наличие вируса".
"Нужно также выяснить возможности местных лабораторий, - мы знаем, что порой бывают так называемые ложные негативные результаты. Все это станет предметом оценки. ВОЗ также направит в страну группу экспертов в области лабораторных исследований", - добавила представитель ВОЗ, в очередной раз призвав не спешить с выводами.
Общее число заражений коронавирусом в республике превышает 61,7 тысячи. Количество выздоровевших пациентов превышает 34 тысячи. В стране зафиксированы 396 случаев смерти от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.