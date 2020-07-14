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Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибудет в Казахстан для изучения причин роста числа заболевших пневмонией, сообщила глава... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T06:53
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коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, воз, казахстан, в мире

Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии

06:53 14.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКазахстан
Казахстан
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Казахстан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 14 июл - РИА Новости. Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибудет в Казахстан для изучения причин роста числа заболевших пневмонией, сообщила глава представительства ВОЗ в стране Кэролайн Кларинваль.
Ранее сообщалось, что посольство Китая в Казахстане опубликовало заявление на своем сайте, призывая граждан проявить бдительность из-за распространения в Казахстане неизвестной пневмонии, уровень смертности от которой значительно выше, чем при коронавирусной инфекции COVID-19. Минздрав Казахстана опроверг информацию о вспышке новой неизвестной пневмонии, а представитель ВОЗ предположил, что одно из объяснений вспышки пневмонии - COVID-19.
"Я думаю, что пока не надо делать поспешных выводов. Да, с начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации. Министерство здравоохранения тоже этим занимается. Эти сообщения привлекли большое внимание со стороны СМИ, но мы, прежде чем делать выводы, мы должны собрать данные и проанализировать их", - сказала Кларинваль в интервью сайту ООН.
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По ее словам, пока она может только повторить слова руководителя программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, который считает, что, "скорее всего, это COVID-19".
По ее мнению, "возможно, какие-то пациенты поздно обратились за помощью и у них есть признаки пневмонии, но мы пока не можем выявить наличие вируса".
"Нужно также выяснить возможности местных лабораторий, - мы знаем, что порой бывают так называемые ложные негативные результаты. Все это станет предметом оценки. ВОЗ также направит в страну группу экспертов в области лабораторных исследований", - добавила представитель ВОЗ, в очередной раз призвав не спешить с выводами.
Общее число заражений коронавирусом в республике превышает 61,7 тысячи. Количество выздоровевших пациентов превышает 34 тысячи. В стране зафиксированы 396 случаев смерти от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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