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Распространение нового коронавируса
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В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
Общее число летальных исходов от COVID-19 в Казахстане достигло 396, сообщило министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T06:36
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коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, казахстан, в мире

В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396

06:36 14.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовКазахстан
Казахстан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Казахстан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 14 июл - РИА Новости. Общее число летальных исходов от COVID-19 в Казахстане достигло 396, сообщило министерство здравоохранения республики.
Ранее пресс-служба министерства здравоохранения сообщала, что в Казахстане зарегистрированы 111 смертей от коронавируса с 7 по 12 июля, а общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 375.
"Зараженные - 61 755, выздоровели - 35 911 (58%), на лечении - 25 448, умершие - 396 (0,6%)", - говорится на слайдах минздрава, продемонстрированных в ходе заседания правительства во вторник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
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