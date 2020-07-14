https://ria.ru/20200714/1574309182.html
В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
Общее число летальных исходов от COVID-19 в Казахстане достигло 396, сообщило министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T06:36
2020-07-14T06:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
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казахстан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, казахстан, в мире