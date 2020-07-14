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В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1856 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 61 755, сообщила во вторник межведомственная... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T06:20
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казахстан, в мире

В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса

06:19 14.07.2020 (обновлено: 06:20 14.07.2020)
844
© РИА Новости / Виталий БелоусовНур-Султан
Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Нур-Султан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 14 июл - РИА Новости. В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1856 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 61 755, сообщила во вторник межведомственная комиссия.
Ранее минздрав сообщил, что на 12 июля в стране зафиксированы 375 случаев смерти от коронавируса. Количество выздоровевших пациентов превышает 34 тысячи.
"Зарегистрированы 1856 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 845, бессимптомных носителей - 1011", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Восточно-Казахстанской области (225), Алма-Ате (220) и Нур-Султане (211).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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