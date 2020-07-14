В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса

Ранее минздрав сообщил, что на 12 июля в стране зафиксированы 375 случаев смерти от коронавируса. Количество выздоровевших пациентов превышает 34 тысячи.

"Зарегистрированы 1856 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 845, бессимптомных носителей - 1011", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.