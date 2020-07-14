В Приамурье число умерших от COVID-19 выросло до 26 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл - РИА Новости. Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 26 человек, сообщает правительство региона.
Власти 12 июля сообщали о 22 летальных исходах.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались. Десятого июля правительство Приамурья сообщало о 20 летальных случаях.
"По состоянию на 13.07.2020 зарегистрировано 26 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Всего в регионе выявлены 2143 случая заболевания, 968 человек выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в области -1,5, в областном центре Благовещенске - 1,0 в городе Свободный - 5,7. Показатель тестирования - 282,6 на 100 тысяч населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.