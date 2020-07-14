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В Приамурье число умерших от COVID-19 выросло до 26 человек
Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 26 человек, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T04:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, общество

В Приамурье число умерших от COVID-19 выросло до 26 человек

04:22 14.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл - РИА Новости. Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 26 человек, сообщает правительство региона.
Власти 12 июля сообщали о 22 летальных исходах.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались. Десятого июля правительство Приамурья сообщало о 20 летальных случаях.
"По состоянию на 13.07.2020 зарегистрировано 26 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Всего в регионе выявлены 2143 случая заболевания, 968 человек выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в области -1,5, в областном центре Благовещенске - 1,0 в городе Свободный - 5,7. Показатель тестирования - 282,6 на 100 тысяч населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьОбщество
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