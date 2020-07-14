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В ЛДПР назвали возможных кандидатов на смену Фургалу
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность врио главы региона должен занять... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T04:27
сергей фургал
лдпр
владимир жириновский
политика
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https://ria.ru/20200713/1574298216.html
Поостыл маленько Фольфович? Понял, что возможно он вступается за убийцу? А вот люди в Хабаровске не поняли... Ну, если Фургал такой хороший управленец, давайте разрешим ему убивать по два человека в год...
91
не совсем понял, на выборах главы региона люди выбирали конкретно его, а не кого-нибудь из лдпр. так почему его хотят заменить другим партийцем? если сняли с должности, объявляйте досрочные выборы, а и.о. главы региона до результатов выборов будет его зам. да и снимать Фургала до решения суда тоже нельзя, вероятность оправдания тоже существует.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160519_0:210:2723:1742_1400x0_80_0_0_549daa6356c3f6ba076ccad6bfaa20d1.jpg
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сергей фургал, лдпр, владимир жириновский, политика

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на смену Фургалу

04:12 14.07.2020 (обновлено: 04:27 14.07.2020)
40723
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии.
В эфире телеканала RTVI у Жириновского спросили, могут ли представители ЛДПР прийти на смену Фургалу в виде врио.
"Да, мы надеемся на это. У нас есть (Сергей) Жигарев - председатель комитета по промышленности и экономической политике. Хорошо знает всю промышленность страны. (Михаил) Дегтярев - тоже председатель комитета по спорту, туризму, молодежи. Наш депутат с Дальнего Востока (Андрей) Андрейченко", - сказал он.
Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Вчера, 19:13
Суд отказался отпустить предполагаемого соучастника губернатора Фургала
257215110
Обсудить 15
Сергей ФургалЛДПРВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
Поостыл маленько Фольфович? Понял, что возможно он вступается за убийцу? А вот люди в Хабаровске не поняли... Ну, если Фургал такой хороший управленец, давайте разрешим ему убивать по два человека в год...
14 июля, 04:43
iinvisible.man.12
351001441
не совсем понял, на выборах главы региона люди выбирали конкретно его, а не кого-нибудь из лдпр. так почему его хотят заменить другим партийцем? если сняли с должности, объявляйте досрочные выборы, а и.о. главы региона до результатов выборов будет его зам. да и снимать Фургала до решения суда тоже нельзя, вероятность оправдания тоже существует.
14 июля, 04:44
ААлексей
4800014
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