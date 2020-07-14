Коллекторы рассказали о рекордном снижении объема автокредитов в России

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Автокредиты за два месяца режима самоизоляции упали на рекордные за пять лет 40 миллиардов рублей, или на 5%, - до 801 миллиарда рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, которое имеется в распоряжении РИА "Новости".

"За два месяца режима самоизоляции портфель автокредитов сократился более чем на 40 миллиардов рублей. Это стало рекордным снижением за последние пять лет. Если в конце марта 2020 года объем автокредитов превышал 840,6 миллиарда рублей, то на начало июня этот показатель составил около 801 миллиарда рублей. Таким образом, за апрель-май рынок потерял около 5%", - подсчитали аналитики.

При этом в количественном выражении портфель сократился на 63,8 тысячи ссуд, или на 4%, и составил на начало июня 1,5 миллиона кредитов.

Ситуация уже начала исправляться в июне: после открытия автосалонов начал реализовываться отложенный спрос, и по итогам месяца данный сегмент может вырасти на 2%. "Если восстановление рынка продолжится без повторных потрясений, то на "доковидный показатель" рынок автокредитования выйдет только ближе к зиме", - прогнозируют эксперты.

Одной из причин такого медленного восстановления они называют вероятное сохранение банками в ближайшее время ужесточенной весной кредитной политики. Так, по данным аналитиков, в настоящее время доля одобренных заявок на автокредиты не превышает 40%, что меньше показателя на начало года на 6 процентных пунктов.