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Коллекторы рассказали о рекордном снижении объема автокредитов в России
Автокредиты за два месяца режима самоизоляции упали на рекордные за пять лет 40 миллиардов рублей, или на 5%, - до 801 миллиарда рублей, говорится в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T03:44
россия
экономика
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РИА Новости
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353
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россия, экономика

Коллекторы рассказали о рекордном снижении объема автокредитов в России

03:44 14.07.2020
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© Fotolia / greyДевушка в новом автомобиле
Девушка в новом автомобиле
© Fotolia / grey
Девушка в новом автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Автокредиты за два месяца режима самоизоляции упали на рекордные за пять лет 40 миллиардов рублей, или на 5%, - до 801 миллиарда рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, которое имеется в распоряжении РИА "Новости".
"За два месяца режима самоизоляции портфель автокредитов сократился более чем на 40 миллиардов рублей. Это стало рекордным снижением за последние пять лет. Если в конце марта 2020 года объем автокредитов превышал 840,6 миллиарда рублей, то на начало июня этот показатель составил около 801 миллиарда рублей. Таким образом, за апрель-май рынок потерял около 5%", - подсчитали аналитики.
При этом в количественном выражении портфель сократился на 63,8 тысячи ссуд, или на 4%, и составил на начало июня 1,5 миллиона кредитов.
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Ситуация уже начала исправляться в июне: после открытия автосалонов начал реализовываться отложенный спрос, и по итогам месяца данный сегмент может вырасти на 2%. "Если восстановление рынка продолжится без повторных потрясений, то на "доковидный показатель" рынок автокредитования выйдет только ближе к зиме", - прогнозируют эксперты.
Одной из причин такого медленного восстановления они называют вероятное сохранение банками в ближайшее время ужесточенной весной кредитной политики. Так, по данным аналитиков, в настоящее время доля одобренных заявок на автокредиты не превышает 40%, что меньше показателя на начало года на 6 процентных пунктов.
По данным ЦБ, розничное кредитование в июне выросло на 1% после небольшого роста в 0,2% в мае и снижения в 0,7% в апреле. При этом, по последним данным регулятора, портфель автокредитов в апреле уменьшился на 3,2%, до 950 миллиардов рублей.
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