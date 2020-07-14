"Авито": россияне стали чаще искать дома и предметы для дома

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россияне во втором квартале 2020 года чаще всего искали на площадке для размещения объявлений "Авито" дома и предметы для дома, например, холодильники, а также и велосипеды, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

"Во втором квартале 2020 года чаще всего искали "дом" - за три месяца суммарное количество таких запросов составило более миллиона. Однако, как отмечают эксперты "Авито", далеко не во всех случаях интересовались именно жильем: пользователи также искали по этому запросу предметы интерьера, бытовую технику", - рассказали в компании.

Так, поисковый запрос "холодильник" по итогам апреля-июня занял третью позицию в рейтинге, диван - четвертую. На втором месте по частоте поиска - велосипеды, а на пятом - кроссовки. Запрос "работа" во втором квартале покинул топ-10 в рейтинге и опустился на 13 место.

Волгограда, Ижевска, Казани, Краснодара и Тольятти. "Отчасти на снижение интереса к "работе" повлияла сезонность - этот поисковый запрос в весенне-летние месяцы традиционно немного теряет в популярности", - указали в сервисе. При этом жители некоторых городов все же активно интересовались работой, например, Барнаула

Сервис также оценил динамику запросов, которые совершались на "Авито" по меньшей мере 30 тысяч раз за квартал. По данным экспертов, россияне повысили интерес к животным: например, абиссинских и ориентальных котят в апреле-июне стали искать в 4 раза чаще, чем год назад, щенков питбуля и той-терьера – в 3 раза чаще.