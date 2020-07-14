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"Авито": россияне стали чаще искать дома и предметы для дома
Россияне во втором квартале 2020 года чаще всего искали на площадке для размещения объявлений "Авито" дома и предметы для дома, например, холодильники, а также... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T03:35
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353
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РИА Новости
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60
россия, общество

"Авито": россияне стали чаще искать дома и предметы для дома

03:35 14.07.2020
38
CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россияне во втором квартале 2020 года чаще всего искали на площадке для размещения объявлений "Авито" дома и предметы для дома, например, холодильники, а также и велосипеды, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Во втором квартале 2020 года чаще всего искали "дом" - за три месяца суммарное количество таких запросов составило более миллиона. Однако, как отмечают эксперты "Авито", далеко не во всех случаях интересовались именно жильем: пользователи также искали по этому запросу предметы интерьера, бытовую технику", - рассказали в компании.
Так, поисковый запрос "холодильник" по итогам апреля-июня занял третью позицию в рейтинге, диван - четвертую. На втором месте по частоте поиска - велосипеды, а на пятом - кроссовки. Запрос "работа" во втором квартале покинул топ-10 в рейтинге и опустился на 13 место.
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"Отчасти на снижение интереса к "работе" повлияла сезонность - этот поисковый запрос в весенне-летние месяцы традиционно немного теряет в популярности", - указали в сервисе. При этом жители некоторых городов все же активно интересовались работой, например, Барнаула, Волгограда, Ижевска, Казани, Краснодара и Тольятти.
Сервис также оценил динамику запросов, которые совершались на "Авито" по меньшей мере 30 тысяч раз за квартал. По данным экспертов, россияне повысили интерес к животным: например, абиссинских и ориентальных котят в апреле-июне стали искать в 4 раза чаще, чем год назад, щенков питбуля и той-терьера – в 3 раза чаще.
"Кроме того, судя по поисковым запросам, также повысилось внимание россиян к сельскому хозяйству и дачному досугу. "Плодородную землю" во втором квартале 2020 года искали в 6 раз активнее, чем год назад, как и "инкубатор для яиц". Запросы "продажа лошадей", "качели гнездо" и "тент шатер для дачи" за год прибавили в популярности в 4 раза", - добавили в компании.
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