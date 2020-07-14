Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574307625.html
Исследование: большинство россиян готовы отказаться от копейки
Почти 80% россиян считают необходимым вывести из денежного оборота монеты номиналом одна и пять копеек, говорится в исследовании банка "Открытие", которое... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T03:22
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148430/70/1484307079_0:460:1362:1226_1400x0_80_0_0_ef8535638530859103292cf3ce7575ff.jpg
https://realty.ria.ru/20200423/1570423979.html
https://ria.ru/20200124/1563811661.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148430/70/1484307079_0:460:1362:1226_1400x0_80_0_0_ef8535638530859103292cf3ce7575ff.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148430/70/1484307079_0:332:1362:1354_1400x0_80_0_0_020f4367695b347b7e25670f4d2677e7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148430/70/1484307079_0:162:1362:1524_1400x0_80_0_0_60157fbeabf201913575d0f7055ac798.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, экономика

Исследование: большинство россиян готовы отказаться от копейки

03:22 14.07.2020
681
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМонеты
Монеты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Монеты. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Почти 80% россиян считают необходимым вывести из денежного оборота монеты номиналом одна и пять копеек, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Банк "Открытие" проводил исследование 10-13 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Так, 42% россиян считают, что в стране уже вполне можно вывести из оборота монеты в 1 и 5 копеек, поскольку для расчетов давно достаточно 10 и 50 копеек. Еще 37% не возражают против полного вывода из оборота всей наличной мелочи.
Однако у монет самого маленького номинала нашлись и сторонники: 15% россиян выступают категорически против вывода мелочи из обращения. Из них 38% респондентов назвали копейку историческим национальным символом страны, а 24% опрошенных сообщили о ее необходимости для расчетов в магазинах и общественном транспорте. Каждый пятый полагает, что копейка помогает научить ребенка копить деньги, а каждый десятый уверен, что использование мелких монет позволяет экономить.
В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
23 апреля, 10:30Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Не лишняя копейка: как экономить на жилищно-коммунальных услугах
Монетой в одну копейку в прошлом году расплачивались 13% опрошенных, а в текущем году - только 7% респондентов. Чаще всего мелкие монеты в расчетах в 2020 году использовали жители Уральского (15%) и Приволжского (10%) федеральных округов, реже всего - жители Северо-Западного (4%) и Сибирского (6%) федеральных округов, а также Москвы и Московской области (также 6%). Около 61% россиян не использовали копейку несколько лет, а остальные 18% опрошенных и вовсе затруднились с ответом, когда в последний раз платили монетой данного номинала.
Последние четыре года, по данным ЦБ, количество монет номиналом одна копейка оставалось неизменным и на 1 января текущего года их было в обращении на 72,8 миллиона рублей. Число монет в 5 копеек второй год подряд немного снижается: на 1 января 2018 года их было на 288,5 миллиона рублей, а на начало текущего года их объем в денежном выражении сократился уже до 288,3 миллиона рублей. Ранее в понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что никаких денежных реформ в России не планируется.
Советские разменные монеты.
24 января, 09:15
Роскачество рассказало, зачем сомелье носят с собой советские копейки
1140105
Обсудить 2
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Ная Ривера
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу нашли мертвой в озере
Оружейные патроны
Власти выступили против снижения возраста получения охотничьего билета
Продавец разделывает мясо
Раскрыты причины быстрой порчи мяса
ЛЭП
Авария оставила без электричества центр Южно-Сахалинска
Рубли
Россияне рассказали, какой должна быть идеальная работа
Будильник
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Продюсер Андрей Разин
Похудевший на 43 килограмма Разин рассказал о своей диете
Занятие йогой
Россиян предостерегли от самостоятельных занятий йогой
Япония
Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
Неизвестный облил красной краской буквы большой желтой надписи Black Lives Matter у Башни Трампа в Нью-Йорке
На надпись Black Lives Matter у башни Трампа в Нью-Йорке разлили краску
Президент США Дональд Трамп
Суд разрешил племяннице Трампа публично обсуждать ее книгу о президенте
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов попросил Минпромторг поддержать производителей аттракционов
Южно-Китайское море
Китай назвал заявления США по Южно-Китайскому морю неоправданными
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Боливия
Временные власти Боливии отказались реагировать на запросы омбудсмена
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40В Кемерово ребенок пострадал при пожаре в частном доме
07:39В Киргизии за сутки выявили 421 случай COVID-19
07:38В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния