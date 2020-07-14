https://ria.ru/20200714/1574307373.html
В РАН рассказали, какой едой "порадуют" космонавтов на МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-15", который 23 июля отправится к Международной космической станции, привезет российским космонавтам помимо стандартных рационов... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T03:05
2020-07-14T03:05
хочу стать космонавтом
институт медико-биологических проблем ран
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
российская академия наук
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
институт медико-биологических проблем ран, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости.
Грузовой корабль "Прогресс МС-15", который 23 июля отправится к Международной космической станции
, привезет российским космонавтам помимо стандартных рационов компоты и набор рыбных блюд, сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП
) РАН
Александр Агуреев.
"Компот из яблок и груш, компот из слив, пюреобразный продукт из яблок, клубничный джем. Второй контейнер, для второго космонавта – осетр, судак, щука, напиток "Лесная сказка", "Северная вишня", муксун. Вот, один рыбку любит, другой – компотики", - перечислил Агуреев индивидуальные заказы космонавтов.
"Прогресс" также привезет экипажу традиционный набор свежих фруктов и овощей. В него вошли яблоки, грейпфруты и апельсины, а также соусы аджика и фруктовый яблочно-клюквенный. Кроме того, в наборе молоко сгущенное, брусника дробленая и пюре из кураги.
Среди продуктов, которые космонавты получат в основном рационе, есть баранина, белуга и осетр, говяжий язык, борщ с копченостями, щи зеленые, а также творог с орехами и со смородиновым пюре. Кроме этого корабль доставит на станцию имбирное печенье, крекер, миндаль и фундук, абрикосовый и яблочный соки, фруктовые концентраты, чай с сахаром и какао с молоком.
Запуск корабля "Прогресс МС-15" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 23 июля в 17.26 мск, а его стыковка со станцией - в 20.47 мск в тот же день. Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин
и Иван Вагнер
, а также американцы Кристофер Кэссиди
, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.