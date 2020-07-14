В РАН рассказали, какой едой "порадуют" космонавтов на МКС

"Компот из яблок и груш, компот из слив, пюреобразный продукт из яблок, клубничный джем. Второй контейнер, для второго космонавта – осетр, судак, щука, напиток "Лесная сказка", "Северная вишня", муксун. Вот, один рыбку любит, другой – компотики", - перечислил Агуреев индивидуальные заказы космонавтов.

"Прогресс" также привезет экипажу традиционный набор свежих фруктов и овощей. В него вошли яблоки, грейпфруты и апельсины, а также соусы аджика и фруктовый яблочно-клюквенный. Кроме того, в наборе молоко сгущенное, брусника дробленая и пюре из кураги.

Среди продуктов, которые космонавты получат в основном рационе, есть баранина, белуга и осетр, говяжий язык, борщ с копченостями, щи зеленые, а также творог с орехами и со смородиновым пюре. Кроме этого корабль доставит на станцию имбирное печенье, крекер, миндаль и фундук, абрикосовый и яблочный соки, фруктовые концентраты, чай с сахаром и какао с молоком.