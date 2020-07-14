Раскрыты причины быстрой порчи мяса

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Почему мясо портится быстрее, чем указано на этикетке и можно ли есть мясо с душком, рассказала в интервью Почему мясо портится быстрее, чем указано на этикетке и можно ли есть мясо с душком, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель отдела научно-прикладных и технологических разработок Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Виктория Насонова.

Одна из самых распространенных причин того, что мясо портится быстрее, чем указано на этикетке – нарушение холодильной цепи, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель отдела научно-прикладных и технологических разработок Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Виктория Насонова. Оптимальная температура хранения охлажденного мясного сырья – от -1,5 до 4 градусов.

"С предприятия продукт выходит при данных температурных режимах, а все, что с ним происходит дальше: транспортировка, выгрузка в торговой сети, выкладка на полки, – может приводить к тому, что нарушаются температурные режимы. Это критично и приводит к тому, что активизируются микробиологические процессы, мясо портится быстрее, чем указано на этикетке", – сказала эксперт пищевой промышленности.

Очень часто покупатели сами наносят вред продукту, который покупают.

"Например, когда гуляют по магазину с наполненной тележкой, и где-то внизу лежит упакованное мясо. Покупатели будут ходить по различным отделам, потом пойдут на кассу, потом будут ехать до дома. Температура мяса повышается, срок хранения сокращается. В идеале сразу после того как вы взяли продукт с прилавка, убирать его в сумку-холодильник или термопакеты – они всегда находятся в шаговой доступности от мясных отделов", – сказала Виктория Насонова.

Мясо с душком лучше не употреблять даже после термообработки.

"Если вы почувствовали сторонний запах или мясо изменило цвет, оно уже не свежее и несет в себе большое количество рисков. Термическая обработка убивает 99% микроорганизмов, но 1% все равно выживет, не стоит рисковать и потреблять такое мясное сырье", – дала совет в эфире радио Sputnik Виктория Насонова