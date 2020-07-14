Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574306838.html
Лидеры оппозиции на протесте в Белграде потребовали новых выборов
Лидеры оппозиции Сербии на протесте перед Скупщиной (парламентом) страны в ночь на вторник потребовали признать недействительными прошедшие парламентские выборы РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T01:42
александр вучич
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574212748_0:311:2124:1506_1400x0_80_0_0_87fbe22a91c6bc3ee5ed5e8c5b6915df.jpg
https://ria.ru/20200713/1574271482.html
https://ria.ru/20200713/1574251234.html
сербия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574212748_0:311:2124:1506_1400x0_80_0_0_87fbe22a91c6bc3ee5ed5e8c5b6915df.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574212748_182:183:1946:1506_1400x0_80_0_0_5f9893636e7296a17691757531ec50fa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574212748_532:324:1714:1506_1400x0_80_0_0_0680bd0903f5bf40045cdc42bf2e2f55.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр вучич, сербия, в мире

Лидеры оппозиции на протесте в Белграде потребовали новых выборов

01:41 14.07.2020 (обновлено: 01:42 14.07.2020)
337
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 14 июл - РИА Новости. Лидеры оппозиции Сербии на протесте перед Скупщиной (парламентом) страны в ночь на вторник потребовали признать недействительными прошедшие парламентские выборы и выпустить задержанных ранее при беспорядках демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером в понедельник перед зданием Скупщины Сербии началась седьмая по счету акция протеста против политики властей на фоне ограничительных мер, введенных из-за COVID-19. В начале пришли всего несколько десятков человек, но к 22.00 (23.00 мск) собралось уже несколько сотен. Впервые после нескольких дней перед демонстрантами появились лидер оппозиционной партии "Двери" Бошко Обрадович и глава движения "Достаточно" Саша Радулович, а также выпущенный после задержания правый активист Срджан Ного. Полиция была размещена за зданием заксобрания и не видна протестующим с площади.
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
Вчера, 13:14
В Госдуме прокомментировали беспорядки в Сербии
Бывший министр экономики Сербии Радулович призвал своих сторонников объединиться на площади с единомышленниками Ного, чтобы выступать единым протестным движением. Он предложил также устроить днем во вторник блокаду Конституционного суда. По его мнению, акция должна заставить судебный орган рассмотреть многочисленные жалобы на прошедшие 21 июня парламентские выборы, на которых 188 из 250 мандатов получила Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича.
Ного потребовал от властей выпустить задержанных за несколько дней беспорядков демонстрантов и прекратить их судебное преследование, а также остановить формирование нового созыва парламента и состава кабинета министров на основании прошедших выборов. Вместо этого правый активист выдвинул идею формирования "технического правительства" на год и затем проведения новых выборов.
Обрадович поддержал других оппозиционеров в "необходимости новых выборов", но указал, что выдвинутые инициативы еще согласуются для выработки единой позиции и плана действий. Участники протестной акции разошлись без значимых инцидентов около полуночи.
Президент Сербии Александр Вучич
Вчера, 02:22
У Сербии нет доказательств причастности РФ к акциям против правительства
В Белграде и других городах Сербии с 7 июля проходят массовые вечерние протесты против политики властей на фоне ограничительных мер из-за COVID-19. Вице-мэр Белграда Горан Весич в воскресенье рассказал, что полиция обнаружила при обысках у участников протестов перед заксобранием подготовленные коктейли Молотова и противогазы, а в контейнерах на улице - камни.
Он также заявлял, что ущерб столицы Сербии от насильственных протестов в центре города до 9 июля составил миллион евро, подсчет убытков продолжается. По данным МВД, во время беспорядков с в ночь на субботу пострадали 14 полицейских (с начала протестов - 130), задержан 71 человек.
Участники собраний перед зданием Скупщины Сербии требуют, в частности, отставки президента Вучича и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса. У протестных акций нет единого организатора или четкого плана действий. Среди участников в разные дни были замечены представители сербской оппозиции, однако протестующие в основном негативно реагируют на их появление в своих рядах. Так, экс-мэр Белграда Драган Джилас и актер Сергей Трифунович подверглись нападению, а бывшего президента страны Бориса Тадича оскорбляли.
1271087
Обсудить 0
Александр ВучичСербияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Южная Осетия
США потребовали от Южной Осетии освободить задержанного гражданина Грузии
Кипр
Турция отвергла критику ЕС своих действий у берегов Кипра
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Ливия
Турция обвинила ЕС в двойных стандартах из-за политики по Ливии
Продавец разделывает мясо
Раскрыты причины быстрой порчи мяса
Бразилия
В Бразилии за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19
Западная галерея собора Святой Софии в Стамбуле
Турция отвергла критику ЕС, недовольного изменением статуса Святой Софии
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда
Трамп поздравил "своего друга" Дуду с "историческим переизбранием"
Ная Ривера
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу нашли мертвой в озере
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Производство антисептических средств
В США расширили список потенциально смертельно опасных антисептиков
Сергей Лавров и Майк Помпео
Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров "ядерной пятерки"
Ливия
Парламент на востоке Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40В Кемерово ребенок пострадал при пожаре в частном доме
07:39В Киргизии за сутки выявили 421 случай COVID-19
07:38В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния