Лидеры оппозиции на протесте в Белграде потребовали новых выборов

БЕЛГРАД, 14 июл - РИА Новости. Лидеры оппозиции Лидеры оппозиции Сербии на протесте перед Скупщиной (парламентом) страны в ночь на вторник потребовали признать недействительными прошедшие парламентские выборы и выпустить задержанных ранее при беспорядках демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.

Вечером в понедельник перед зданием Скупщины Сербии началась седьмая по счету акция протеста против политики властей на фоне ограничительных мер, введенных из-за COVID-19. В начале пришли всего несколько десятков человек, но к 22.00 (23.00 мск) собралось уже несколько сотен. Впервые после нескольких дней перед демонстрантами появились лидер оппозиционной партии "Двери" Бошко Обрадович и глава движения "Достаточно" Саша Радулович, а также выпущенный после задержания правый активист Срджан Ного. Полиция была размещена за зданием заксобрания и не видна протестующим с площади.

Бывший министр экономики Сербии Радулович призвал своих сторонников объединиться на площади с единомышленниками Ного, чтобы выступать единым протестным движением. Он предложил также устроить днем во вторник блокаду Конституционного суда. По его мнению, акция должна заставить судебный орган рассмотреть многочисленные жалобы на прошедшие 21 июня парламентские выборы, на которых 188 из 250 мандатов получила Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича

Ного потребовал от властей выпустить задержанных за несколько дней беспорядков демонстрантов и прекратить их судебное преследование, а также остановить формирование нового созыва парламента и состава кабинета министров на основании прошедших выборов. Вместо этого правый активист выдвинул идею формирования "технического правительства" на год и затем проведения новых выборов.

Обрадович поддержал других оппозиционеров в "необходимости новых выборов", но указал, что выдвинутые инициативы еще согласуются для выработки единой позиции и плана действий. Участники протестной акции разошлись без значимых инцидентов около полуночи.

Белграде и других городах Сербии с 7 июля проходят массовые вечерние протесты против политики властей на фоне ограничительных мер из-за COVID-19. Вице-мэр Белграда Горан Весич в воскресенье рассказал, что полиция обнаружила при обысках у участников протестов перед заксобранием подготовленные коктейли Молотова и противогазы, а в контейнерах на улице - камни.

Он также заявлял, что ущерб столицы Сербии от насильственных протестов в центре города до 9 июля составил миллион евро, подсчет убытков продолжается. По данным МВД, во время беспорядков с в ночь на субботу пострадали 14 полицейских (с начала протестов - 130), задержан 71 человек.