Прокуроры рассказали о попытках подруги Эпштейна скрыться от ареста

Прокуроры заявили, что во время ареста Максвелл она не открыла дверь в доме агентам ФБР и вместо этого спряталась в другой комнате, где ее и обнаружили. Кроме того, у нее на столе нашли телефон, завернутый в фольгу — это прокуроры сочли попыткой лишить правоохранительные органы возможности следить за ней. Кроме того, брат Максвелл нанял бывших британских военных для ее охраны в Нью-Гэмпшире, и один из них тратил от ее имени деньги с карты, зарегистрированной на подставную компанию. Сам дом, в котором проживала Максвелл, был куплен на имя этой подставной компании за наличные.