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Прокуроры рассказали о попытках подруги Эпштейна скрыться от ареста
Прокуроры по делу Гилейн Максвелл, подруги банкира Джеффри Эпштейна, просят суд не верить Максвелл и не выпускать ее под залог до суда, поскольку она и раньше... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T00:06
джеффри эпштейн
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джеффри эпштейн, сша, в мире

Прокуроры рассказали о попытках подруги Эпштейна скрыться от ареста

00:06 14.07.2020
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© AP Photo / Matt RourkeСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США
© AP Photo / Matt Rourke
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Прокуроры по делу Гилейн Максвелл, подруги банкира Джеффри Эпштейна, просят суд не верить Максвелл и не выпускать ее под залог до суда, поскольку она и раньше пыталась скрыться, говорится в ходатайстве обвинения.
Защита предложила освободить Максвелл под залог в 5 миллионов долларов и подписку о невыезде. Она обвиняется в том, что помогала ныне покойному Эпштейну завлекать несовершеннолетних девушек, которые затем подвергались сексуальному насилию.
"Учитывая тяжесть предъявленных обвинений, значительные средства обвиняемой, ее желание избежать обнаружения и ложь под присягой, суд должен счесть, что предложенный пакет мер по залогу ничего не стоит", - говорится в ходатайстве.
Прокуроры заявили, что во время ареста Максвелл она не открыла дверь в доме агентам ФБР и вместо этого спряталась в другой комнате, где ее и обнаружили. Кроме того, у нее на столе нашли телефон, завернутый в фольгу — это прокуроры сочли попыткой лишить правоохранительные органы возможности следить за ней. Кроме того, брат Максвелл нанял бывших британских военных для ее охраны в Нью-Гэмпшире, и один из них тратил от ее имени деньги с карты, зарегистрированной на подставную компанию. Сам дом, в котором проживала Максвелл, был куплен на имя этой подставной компании за наличные.
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Прокуроры указывают на то, что у Максвелл есть значительные средства — до 2 миллионов долларов в британском банке и до 4 миллионов в швейцарском банке.
Все это, по утверждению прокуроров, доказывает, что заверениям Максвелл верить нельзя и что она попытается скрыться от правосудия.
Ранее сообщалось, что представители ФБР задержали в США Гилейн Максвелл, давнюю подругу и доверенное лицо миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и покончившего с собой в тюрьме. Сообщалось, что Максвелл может грозить до 35 лет тюрьмы за торговлю несовершеннолетними.
Максвелл предъявлены обвинения по шести пунктам, в том числе в сговоре с Эпштейном с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Как говорится в обвинительном заключении, с 1994 года она помогала Эпштейну "готовить" к этому девочек от 14 лет и старше. Кроме того, Максвелл обвиняется в даче заведомо ложных показаний. Эпштейну в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривало до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, впоследствии он скончался. Расследование сочло смерть Эпштейна самоубийством.
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