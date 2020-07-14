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Без присутствия: инвалидам упростили получение справок и парковочных мест
Прошло три месяца с начала пандемии, и многие уже вышли на работу. Но снижение активности нового вируса — не повод подвергать риску тех, кто и так имеет... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:49
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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хорошие новости, здоровье, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), жизнь без преград

Без присутствия: инвалидам упростили получение справок и парковочных мест

08:00 14.07.2020 (обновлено: 11:49 14.07.2020)
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CC0 / / Женщина в инвалидном кресле работает за компьютером
Женщина в инвалидном кресле работает за компьютером
CC0 / /
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Прошло три месяца с начала пандемии, и многие уже вышли на работу. Но снижение активности нового вируса — не повод подвергать риску тех, кто и так имеет ограничения в передвижении. В начале апреля Минтруд упростил процедуру установления профессиональной нетрудоспособности в результате несчастного случая и заболевания на работе до октября 2020 года. Услугой специалистов медико-социальной экспертизы с 16 апреля по 6 июля воспользовались 42 261 раз, сообщили в ведомстве.
Подробностями обо всех изменениях, касающихся инвалидов, с проектом "Хорошие новости" поделился Михаил Дымочка, руководитель — главный федеральный эксперт по медико-социальной экспертизе Министерства труда России.
Человек, получивший травму на производстве или болезнь, связанную с условиями труда, может взять направление на прохождение экспертизы в поликлинике по месту прописки или в любой другой клинике, имеющей лицензию. Диагностику проведут удаленно. То же правило действует и для продления прежде установленной инвалидности на шесть месяцев тем, для кого срок очередного переосвидетельствования наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 года включительно.

"Никаких документов не потребуется. Ходить тоже никуда не надо — гражданину автоматически продлят на шесть месяцев и программу реабилитации, включая обеспечение техническими средствами. Справка, подтверждающая факт установления степени утраты профессиональной трудоспособности, и программа реабилитации будут направляться гражданам заказным письмом", — рассказал РИА Новости Михаил Дымочка.

Он отметил, что эти сведения будут направляться в Фонд социального страхования России в течение трех дней сотрудниками ведомства. ПФР продолжит начислять и выплачивать пенсию при наличии ранее установленной инвалидности.
Как ни странно, после отмены режима самоизоляции появилось немало желающих посетить бюро МСЭ. Однако до октября все процедуры, связанные с получением инвалидности, и программы реабилитации из-за происшествия на работе проводятся заочно. "Мы не хотели бы подвергать избыточному риску граждан, для которых мы работаем, даже если в их регионе отменен режим самоизоляции", — подчеркнул Михаил Дымочка.

Единый реестр для быстрого результата

Как сообщили в Минтруде, автоматически на полгода продлевается индивидуальная реабилитация, включая обеспечение пациентов техникой, и абилитация (терапия, направленная на социализацию людей, которых морально подорвала инвалидность).

"Гражданам назначат пенсию по инвалидности и продлят заочно и автоматически", — подытожил эксперт.

Удобству пользования медико-социальными услугами способствовало и то, что теперь не надо преодолевать бюрократические барьеры: с начала эпидемии коронавируса и по сегодняшний день сведения об установлении инвалидности автоматически направляются и в ПФР, и в Федеральный реестр инвалидов. Результаты экспертизы заносятся в базы данных Фонда социального страхования и исполнительной власти регионов.

Что еще изменилось для инвалидов с 1 июля и как получить разрешение на парковку за 15 минут

В удаленном режиме инвалиды могут получить и разрешение на бесплатную парковку. Для этого нужно подать заявление с данными машины в Федеральный реестр инвалидов через портал "Госуслуги" или через личный кабинет в Федеральном реестре инвалидов. Также можно обратиться в МФЦ. Обновление данных на каждом из перечисленных ресурсов займет всего 15 минут.
Люди с инвалидностью I, II групп, а также III группы при наличии у них ограничения способности к самостоятельному передвижению могут получить право на бесплатную парковку, в том числе при пользовании услугами каршеринга и такси, подтвердил эксперт Минтруда.
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Он пояснил, что в этом случае данные автомобиля, на котором передвигается человек с инвалидностью, нужно внести в личный кабинет Федерального реестра инвалидов или на сайт ПФР. Это можно сделать всего за 15-20 минут до приближения к конечной точке маршрута. В заявлении указываются госномер, марка и модель автомобиля.

"Те, кто получил знак "Инвалид" в учреждениях медико-социальной экспертизы, могут продолжать его использовать в течение переходного периода — до конца текущего года", — уточнил Михаил Дымочка.

Он объяснил, что заявление можно подать только на одну машину.
"Принцип нового порядка в том, чтобы дать возможность льготной парковки конкретно для того автомобиля, который в данный момент времени перевозит гражданина с ограниченными возможностями. Если инвалид едет на своем автомобиле, он заносит его в реестр. Едет вместе с родственниками, знакомыми, на арендованной машине — значит, этот автомобиль получит право на бесплатную парковку", — прокомментировали в ведомстве.
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Если сведения о транспортном средстве изменились, нужно подавать новое заявление. Актуальными считаются последние по времени сведения, размещенные в Федеральном реестре инвалидов. При этом обновление сведений занимает всего 15 минут.
Если администратор парковки захочет проверить разрешение у гражданина с инвалидностью, он получит подтверждение этого из Федерального реестра инвалидов. Таким образом, передвижение и получение всех справок для инвалидов становятся проще и быстрее.
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