Ученые придумали, как подсветить места скопления кальция в организме

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские химики в сотрудничестве с немецкими коллегами синтезировали соединения, способные контрастно подсвечивать ионы кальция в растворах, биологических тканях и даже внутри клеток. Метод найдет свое применение при терапии костных заболеваний и при неинвазивной диагностике различных новообразований, связанных с избыточной кальцификацией мягких тканей. Описание разработки Российские химики в сотрудничестве с немецкими коллегами синтезировали соединения, способные контрастно подсвечивать ионы кальция в растворах, биологических тканях и даже внутри клеток. Метод найдет свое применение при терапии костных заболеваний и при неинвазивной диагностике различных новообразований, связанных с избыточной кальцификацией мягких тканей. Описание разработки опубликовано в журнале Sensors and Actuators B: Chemical.

Исследование проведено сотрудниками кафедры химии и технологии биомедицинских препаратов РХТУ имени Д.И. Менделеева в сотрудничестве с Институтом биологии гена РАН , Институтом общей физики РАН, а также Техническим университетом Кемница и Университетом Эрлангена-Нюрнберга в Германии . Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда

Полученные соединения состоят из двух функциональных групп — бисфосонатная служит рецептором для катионов кальция, а нафталимидная интенсивно флуоресцирует после воздействия лазерным излучением.

Бисфосфонатные группы в силу своей геометрии хорошо связываются с ионами кальция и очень перспективны для неинвазивной диагностики в медицине и биологии. Например, повышенная концентрация кальция в тканях молочных желез, почек или сосудов может говорить о наличии различных патологий, в том числе злокачественных опухолей. Препараты на основе бисфосфонатов используют для терапии костных заболеваний с 1980-х годов.

По мнению авторов, бисфосфонатные группы с флуоресцирующими метками на основе нафталимидов могут использоваться в качестве маркеров для поиска кальция. Флуоресцентная микроскопия обладает высокой чувствительностью и наглядностью, а оптические маркеры значительно безопасней и дешевле по сравнению с радиоактивными метками.

"До нас на данной оптической платформе никто флуоресцентные бисфосфонаты не создавал, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи, доцента РХТУ Максима Ощепкова. — Мы получили молекулу, которая идет туда, где наблюдаются проблемы с костной или мягкими тканями, селективно связывается с кальцием, и потом может быть детектирована по флуоресценции метки, возбужденной лазерным излучением. Получается такой рецептор, который соединяется с кальцием и подсвечивает его".

"Кальций — очень важный с точки зрения биохимии катион, — рассказывает еще один автор работы, доцент РХТУ Сергей Ткаченко. — Его концентрация сильно отличается внутри и снаружи клеток многоклеточных организмов, и на этом завязано множество разных физиологических процессов. Но кальций сложно детектируется другими методами, кроме флуоресценции, особенно если вы хотите отследить процесс в динамике и не разрушить ткани. Поэтому наша работа может быть использована другими научными группами как новый инструмент для изучения и визуализации кальциевых процессов, в частности физиологических".

Возможности новых молекул ученые подтвердили серией экспериментов, в том числе и на клеточных культурах. Они изучили насколько стабильной будет флуоресценция в широком диапазоне pH и условиях, приближенных к физиологическим, а также оценили интенсивность связывания новых молекул с ионами кальция.

Затем исследователи проверили диагностические возможности новых соединений в лаборатории. Они ввели синтезированные вещества в культуру фибробластов человека и показали, что бисфосфонаты проникают через мембрану внутрь клеток, не повреждая их, и там связываются с ионами кальция, позволяя потом их визуализировать по флуоресценции. При этом в клеточные ядра бисфосфонаты не проникают, что делает их малотоксичными.

В другом эксперименте кроме фибробластов в смесь добавляли гидроксиапатит — основную минеральную составляющую костной ткани. В этом случае бисфосфонаты уже не проникали внутрь клеток, а соединялись с более доступным кальцием на поверхности гидроксиапатита. Таким образом авторы показали возможность контрастного представления костной ткани на фоне мягких тканей.