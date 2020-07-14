Лолиту собирают по частям в клипе на песню "Кислород"

" Вот и все, что хотела сказать", — написала исполнительница в инстаграме.

В клипе Лолита в виде робота находится в научной лаборатории. Ее собирают по частям из деталей, связанных с лучшими воспоминаниями певицы, например, с детством или студией "Кабаре-дуэт "Академия", в которой она выступала с бывшим мужем Александром Цекало в 1985 - 2000-х годах.