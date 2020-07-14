https://ria.ru/20200714/1574272070.html
Лолиту собирают по частям в клипе на песню "Кислород"
Певица Лолита Милявская опубликовала на YouTube клип на песню "Кислород". Ролик создали с использованием визуальных эффектов. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T01:33
2020-07-14T01:33
культура
музыка
новости культуры
александр цекало
лолита милявская
youtube
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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музыка, новости культуры, александр цекало, лолита милявская, youtube
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Певица Лолита Милявская опубликовала на YouTube клип на песню "Кислород". Ролик создали с использованием визуальных эффектов.
"Вот и все, что хотела сказать", — написала исполнительница в инстаграме.
В клипе Лолита в виде робота находится в научной лаборатории. Ее собирают по частям из деталей, связанных с лучшими воспоминаниями певицы, например, с детством или студией "Кабаре-дуэт "Академия", в которой она выступала с бывшим мужем Александром Цекало в 1985 - 2000-х годах.
Многие зрители положительно оценили эту работу Лолиты: "Этот клип, как и песня, прекрасны, до мурашек", "Я до конца видео ждала, когда компьютер доделает божественно красивую обновленную версию Лолиты-2020", "Клип безумно интересный".
Песня "Кислород" написанная Андреем Осадчуком и Никитой Богдановым, вышла
в начале июня. В композиции Лолита поет о любви, которой больше нет.