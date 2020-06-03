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Культура
2020-06-03T16:59
https://ria.ru/20200603/1572404009.html
Лолита Милявская испугала пользователей тизером к новой песне "Кислород"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572404880_0:160:613:505_1036x0_80_0_0_730006056d84fcdb8de34006c8e700d9.jpg
РИА Новости

Лолита Милявская испугала пользователей тизером к новой песне "Кислород"

16:59 03.06.2020
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© Аккаунт в Instagram "lolitamilyavskaya"Кадр из клипа на песню "Кислород" Лолиты Милявской
Кадр из клипа на песню Кислород Лолиты Милявской
© Аккаунт в Instagram "lolitamilyavskaya"
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Российская эстрадная певица Лолита Милявская представила в Сети новую песню "Кислород" и показала в инстаграме тизер клипа на нее. Видео шокировало многих пользователей.
"Мой долгожданный "Кислород" уже доступен на всех цифровых площадках", – написала Лолита.
Большинству душевная композиция о любви понравилась, в том числе композитору Игорю Крутому и певице Светлане Лободе (они оставили восхищенные смайлики). Но вот ролик, в котором исполнительница появляется в виде лысого робота, разобранного на части, шокировал зрителей.
"Песня великолепная, как всегда. Вы – талантище. Но клип смотреть немного жутковато", – прокомментировала @bukreeva152.
"Образ очень пугающий", – считает @ale98853144.
"Да, жуткая картинка, еле досмотрела до конца, так как песня нравится", – присоединилась к обсуждению @tasamaya_yulia.
"Я испугалась, когда внезапно это увидела", – заявила @mariya_sivokon.
"Мурашки от клипа", – написала @oxsanabel.
В ответ одному из подписчиков Лолита сообщила, что полная версия клипа выйдет через десять дней.
Кадр видеоклипа Little Big GO BANANAS
1 июня, 11:31Культура
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КультураМузыкаНовости культурыСветлана ЛободаЛолита МилявскаяИгорь Крутой
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