Лолита Милявская испугала пользователей тизером к новой песне "Кислород"

Кадр из клипа на песню "Кислород" Лолиты Милявской

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Российская эстрадная певица Лолита Милявская представила в Сети новую песню "Кислород" и показала в инстаграме тизер клипа на нее. Видео шокировало многих пользователей.

"Мой долгожданный "Кислород" уже доступен на всех цифровых площадках", – написала Лолита.

Большинству душевная композиция о любви понравилась, в том числе композитору Игорю Крутому и певице Светлане Лободе (они оставили восхищенные смайлики). Но вот ролик, в котором исполнительница появляется в виде лысого робота, разобранного на части, шокировал зрителей.

"Песня великолепная, как всегда. Вы – талантище. Но клип смотреть немного жутковато", – прокомментировала @bukreeva152.

"Образ очень пугающий", – считает @ale98853144.

"Да, жуткая картинка, еле досмотрела до конца, так как песня нравится", – присоединилась к обсуждению @tasamaya_yulia.

"Я испугалась, когда внезапно это увидела", – заявила @mariya_sivokon.

"Мурашки от клипа", – написала @oxsanabel.