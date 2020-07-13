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На горящем корабле ВМС США была отключена система пожаротушения
Система пожаротушения на десантном корабле ВМС США, который второй день горит на военно-морской базе Сан-Диего, была отключена, сообщил в понедельник... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T23:58
военно-морские силы сша
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РИА Новости
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353
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военно-морские силы сша, сан-диего, сша, в мире

На горящем корабле ВМС США была отключена система пожаротушения

23:58 13.07.2020
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© РИА Новости / Тихоокеанский флот ВМС США / Перейти в фотобанкПожар на борту десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего
Пожар на борту десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего
© РИА Новости / Тихоокеанский флот ВМС США
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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Система пожаротушения на десантном корабле ВМС США, который второй день горит на военно-морской базе Сан-Диего, была отключена, сообщил в понедельник журналистам контр-адмирал Филип Собек.
"Система не работала, потому что корабль находится в доке", – сказал он.
Его общение с прессой транслировал телеканал Fox News.
По его словам, сейчас приоритетом остается тушение огня, к оценке ущерба и выяснению причин произошедшего приступят потом. При тушении главное внимание уделяют тому, чтобы не допустить огонь к резервуарам с топливом, добавил контр-адмирал.
Возгорание произошло в воскресенье. Корабль находился на техническом обслуживании, на борту на момент возгорания были около 160 моряков. Командование надводными силами ВМС США сообщало, что в результате пожара пострадали 17 моряков и четверо гражданских лиц.
Эксперт: пожар на корабле - это самое страшное для моряков
Вчера, 15:45Актуально
Эксперт: пожар на корабле - это самое страшное для моряков
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Военно-морские силы СШАСан-ДиегоСШАВ мире
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