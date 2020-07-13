https://ria.ru/20200713/1574305784.html
На горящем корабле ВМС США была отключена система пожаротушения
Система пожаротушения на десантном корабле ВМС США, который второй день горит на военно-морской базе Сан-Диего, была отключена, сообщил в понедельник... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T23:58
2020-07-13T23:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военно-морские силы сша, сан-диего, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости.
Система пожаротушения на десантном корабле ВМС США
, который второй день горит на военно-морской базе Сан-Диего
, была отключена, сообщил в понедельник журналистам контр-адмирал Филип Собек.
"Система не работала, потому что корабль находится в доке", – сказал он.
Его общение с прессой транслировал телеканал Fox News
.
По его словам, сейчас приоритетом остается тушение огня, к оценке ущерба и выяснению причин произошедшего приступят потом. При тушении главное внимание уделяют тому, чтобы не допустить огонь к резервуарам с топливом, добавил контр-адмирал.
Возгорание произошло в воскресенье. Корабль находился на техническом обслуживании, на борту на момент возгорания были около 160 моряков. Командование надводными силами ВМС США сообщало, что в результате пожара пострадали 17 моряков и четверо гражданских лиц.