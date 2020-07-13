На горящем корабле ВМС США была отключена система пожаротушения

Пожар на борту десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Система пожаротушения на десантном корабле Система пожаротушения на десантном корабле ВМС США , который второй день горит на военно-морской базе Сан-Диего , была отключена, сообщил в понедельник журналистам контр-адмирал Филип Собек.

"Система не работала, потому что корабль находится в доке", – сказал он.

Его общение с прессой транслировал телеканал Fox News

По его словам, сейчас приоритетом остается тушение огня, к оценке ущерба и выяснению причин произошедшего приступят потом. При тушении главное внимание уделяют тому, чтобы не допустить огонь к резервуарам с топливом, добавил контр-адмирал.