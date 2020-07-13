https://ria.ru/20200713/1574305742.html
Стивен Сигал и внучка Диснея предложили поднять им налоги из-за пандемии
Группа из 83 миллионеров написала письмо к правительствам нескольких государств с просьбой повысить налоги для состоятельных людей ради восстановления экономики РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T23:57
2020-07-14T00:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
стивен сигал
уолт дисней
в мире
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Будущее Страны
У западных богачей есть инстинкт самосохранения. У российских нет.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, стивен сигал, уолт дисней, в мире
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Группа из 83 миллионеров написала письмо
к правительствам нескольких государств с просьбой повысить налоги для состоятельных людей ради восстановления экономики в условиях пандемии коронавируса.
Как отмечается в письме, миллионеры могут сыграть решающую роль в "излечении нашего мира".
"Нет, мы не ухаживаем за больными в палатах интенсивной терапии, не водим скорые, которые привозят пациентов в больницы, не пополняем стеллажи продуктовых магазинов и не доставляем еду от двери до двери. Но у нас есть деньги, и их много", — пишут авторы.
В письме указано, что последствия кризиса, вызванного пандемией, будут ощущаться на протяжении десятилетий, из-за чего полмиллиарда человек могут пополнить ряды бедных. При этом сотни миллионов могут потерять работу, когда предприятия начнут закрываться.
Авторы послания предлагают правительствам взять на себя ответственность за сбор налогов и распределение доходов от них.
"В отличие от миллионов людей по всему миру, нам нет нужды заботиться о возможной утрате работы, дома или способности обеспечивать наши семьи. Мы не стоим на передовой этого бедствия, и наши шансы стать его жертвами значительно меньше. Поэтому, пожалуйста, обложите нас налогами. Это единственный правильный выбор. Человечество важнее денег", — отмечается в письме.
Среди подписавших его миллионеров оказались актер Стивен Сигал
, британский сценарист Ричард Кертис, венчурный инвестор Джон О’Фарелл, внучка Уолта Диснея
Эбигейл и многие другие.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.