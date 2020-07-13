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Посольство России сообщило дату вывозного рейса из Танзании
Посольство РФ сообщило о вывозном рейсе из Танзании в Москву. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T23:49
коронавирус covid-19
россия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, россия, москва, дар-эс-салам, танзания, общество

Посольство России сообщило дату вывозного рейса из Танзании

23:49 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Посольство РФ сообщило о вывозном рейсе из Танзании в Москву.
"Уважаемые граждане РФ, пребывающие в Танзании! 19 июля авиакомпанией Royal Flight будет осуществлен вывозной рейс по маршруту Дар-эс-Салам-Амман-Москва", - говорится в сообщении дипмиссии в Instagram.
Для регистрации на рейс желающих просят связаться с посольством.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Коронавирус COVID-19РоссияМоскваДар-эс-СаламТанзанияОбщество
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