https://ria.ru/20200713/1574305595.html
В Иране загорелся завод по производству СПГ
Пожар вспыхнул в понедельник на заводе по производству сжиженного природного газа в городе Фариман на северо-востоке Ирана, сообщил иранский телеканал Press TV. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T23:41
2020-07-13T23:41
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РИА Новости
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