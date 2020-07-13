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В Иране загорелся завод по производству СПГ
Пожар вспыхнул в понедельник на заводе по производству сжиженного природного газа в городе Фариман на северо-востоке Ирана, сообщил иранский телеканал Press TV. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T23:41
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тегеран (город), иран, израиль, в мире

В Иране загорелся завод по производству СПГ

23:41 13.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пожар вспыхнул в понедельник на заводе по производству сжиженного природного газа в городе Фариман на северо-востоке Ирана, сообщил иранский телеканал Press TV.
По его данным, огонь удалось потушить, данных о пострадавших не поступало. Причина инцидента пока неизвестна.
Ранее в Иране произошла серия странных происшествий, среди которых яркая вспышка вследствие взрыва неподалеку от военных объектов в восточной части Тегерана. По официальной версии, 26 июня взорвался баллон с техническим газом.
Кроме того, неделю назад иранские ядерщики и власти сообщили о происшествии и пожаре на заводе по обогащению урана в Натанзе. Официальная причина по соображениям безопасности пока не называлась, однако СМИ писали, что это могла быть диверсия Израиля.
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