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В США расследуют задержание афроамериканца по аналогии с Флойдом
Полиция города Аллентаун в штате Пенсильвания начала внутреннее расследование в связи с действиями полицейских при задержании афроамериканца, сообщает телеканал РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T23:40
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
пенсильвания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, пенсильвания, в мире

В США расследуют задержание афроамериканца по аналогии с Флойдом

23:40 13.07.2020
1004
© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский
© Fotolia / EugeneF
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Полиция города Аллентаун в штате Пенсильвания начала внутреннее расследование в связи с действиями полицейских при задержании афроамериканца, сообщает телеканал ABC.
Об инциденте стало известно еще в субботу, когда видео с задержанием опубликовало местное отделение организации Black Lives Matter. На кадрах видно, как трое полицейских прижимают к земле афроамериканца, руки которого скованы за спиной наручниками. Один из стражей порядка сначала рукой, а потом и коленом прижимает голову и шею мужчины к земле. Тот в ответ кричит. Именно таким способом в конце мая в Миннеаполисе был задушен другой чернокожий американец Джордж Флойд, смерть которого вызвала массовые протесты по всей стране.
По данным ABC, по завершении расследования материалы будут переданы местному прокурору. Ожидается, что это будет сделано в течение недели.
Известно, что у задержанного афроамериканца был конфликт с персоналом больницы, который и вызвал полицию. Мужчина оказывал сопротивление, кричал и плевался в стражей порядка.
США
9 июля, 10:57
Флойд при задержании сказал полицейским "я не могу дышать" более 20 раз
7200021
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаПенсильванияВ мире
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