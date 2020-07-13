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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574305297.html
В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 37 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус, заявили в оперативном штабе. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T23:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

23:02 13.07.2020 (обновлено: 23:21 13.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 37 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус, заявили в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 25 умерших.
Таким образом, общее число скончавшихся от заболевания в столице достигло 4205.
Москва лидирует по числу заболевших COVID-19 в стране. По данным на 10:45, всего за время пандемии в городе выявили 230 029 инфицированных.
Также больше всего заболевших среди российских регионов зафиксировали в Московской области и Санкт-Петербурге — 60 688 и 27 861 человек соответственно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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