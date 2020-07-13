https://ria.ru/20200713/1574305297.html
В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 37 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус, заявили в оперативном штабе. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T23:02
2020-07-13T23:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва