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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574305024.html
В Калифорнии закроют все рестораны, бары, музеи и кинотеатры
Власти самого крупного штата в США Калифорнии вводят массовые ограничения на работу общественных учреждений из-за роста случаев заболевания коронавирусом. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T22:44
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, калифорния, в мире

В Калифорнии закроют все рестораны, бары, музеи и кинотеатры

22:39 13.07.2020 (обновлено: 22:44 13.07.2020)
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© РИА Новости / Анна ПриказчиковаГород Сан-Диего в Калифорнии
Город Сан-Диего в Калифорнии
© РИА Новости / Анна Приказчикова
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Власти самого крупного штата в США Калифорнии вводят массовые ограничения на работу общественных учреждений из-за роста случаев заболевания коронавирусом.
В соответствии с распоряжением губернатора Гэвина Ньюсома, по всему штату будут закрыты бары, рестораны будут работать только на вынос, прекращают работу кинотеатры, музеи и зоопарки, развлекательные центры и ряд других аналогичных учреждений.
Кроме того, в округах с наиболее неблагоприятной ситуацией на три дня вводится запрет на работу торговых центров, парикмахерских, церквей, фитнес-центров и офисов компаний, не связанных с критически важной общественной деятельностью.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКалифорнияВ мире
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