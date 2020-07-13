https://ria.ru/20200713/1574305024.html
В Калифорнии закроют все рестораны, бары, музеи и кинотеатры
Власти самого крупного штата в США Калифорнии вводят массовые ограничения на работу общественных учреждений из-за роста случаев заболевания коронавирусом. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T22:39
2020-07-13T22:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
калифорния
в мире
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https://ria.ru/20200704/1573848469.html
2
калифорния
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, калифорния, в мире