Премьер Туниса намерен провести перестановки в правительстве

КАИР, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Туниса Ильяс Фахфах заявил в понедельник о намерении провести перестановки в кабинете министров после критики со стороны исламистской партии "Ан-Нахда" (Партия возрождения).

Умеренная исламистская партия "Ан-Нахда", возглавляемая спикером парламента Рашидом аль-Ганнуши, заявила 5 июля о своей обеспокоенности из-за "дезинтеграции" в рядах правящей коалиции, а также об "отсутствии необходимой сплоченности". Также партия обвинила других членов коалиции в попытках агрессии против нее и намерениях провести некие "подозрительные решения" и призвала сформировать новое правительство.

"Ан-Нахда" также заявила в понедельник о конфликте интересов в связи с тем, что премьер Фахфах владеет акциями нескольких компаний. Одна из них, работающая в сфере защиты окружающей среды, выиграла два государственных тендера на 44 миллиона динара (более 15 миллионов долларов).

В своем заявлении Фахфах обвинил "Ан-Нахду" в том, что она усложняет работу правительства и расшатывает стабильность. "Эти призывы, уничтожающие принцип солидарности в правительстве, не оставляют сомнений в том, что "Ан-Нахда" уходит от обязательств и обещаний, данных своим партнерам в коалиции относительно патриотических намерений спасти страну и ее разрушенную экономику", - подчеркнул Фахфах в полученном РИА Новости заявлении.

"Ввиду этого я принял решение провести консультации по составу правительства, который будет соответствовать высшим национальным интересам", - заявил премьер. О новом составе правительства будет объявлено в ближайшие дни, отметил Фахфах.