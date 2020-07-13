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Премьер Туниса намерен провести перестановки в правительстве
Премьер-министр Туниса Ильяс Фахфах заявил в понедельник о намерении провести перестановки в кабинете министров после критики со стороны исламистской партии... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T22:35
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тунис (страна), в мире

Премьер Туниса намерен провести перестановки в правительстве

22:35 13.07.2020
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CC0 / 12019 / Город Тунис, Тунис
Город Тунис, Тунис
CC0 / 12019 /
КАИР, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Туниса Ильяс Фахфах заявил в понедельник о намерении провести перестановки в кабинете министров после критики со стороны исламистской партии "Ан-Нахда" (Партия возрождения).
Умеренная исламистская партия "Ан-Нахда", возглавляемая спикером парламента Рашидом аль-Ганнуши, заявила 5 июля о своей обеспокоенности из-за "дезинтеграции" в рядах правящей коалиции, а также об "отсутствии необходимой сплоченности". Также партия обвинила других членов коалиции в попытках агрессии против нее и намерениях провести некие "подозрительные решения" и призвала сформировать новое правительство.
"Ан-Нахда" также заявила в понедельник о конфликте интересов в связи с тем, что премьер Фахфах владеет акциями нескольких компаний. Одна из них, работающая в сфере защиты окружающей среды, выиграла два государственных тендера на 44 миллиона динара (более 15 миллионов долларов).
В своем заявлении Фахфах обвинил "Ан-Нахду" в том, что она усложняет работу правительства и расшатывает стабильность. "Эти призывы, уничтожающие принцип солидарности в правительстве, не оставляют сомнений в том, что "Ан-Нахда" уходит от обязательств и обещаний, данных своим партнерам в коалиции относительно патриотических намерений спасти страну и ее разрушенную экономику", - подчеркнул Фахфах в полученном РИА Новости заявлении.
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"Ввиду этого я принял решение провести консультации по составу правительства, который будет соответствовать высшим национальным интересам", - заявил премьер. О новом составе правительства будет объявлено в ближайшие дни, отметил Фахфах.
Правительство Фахфаха, начавшее работу в феврале, является 11-м по счету с революции 2011 года, отмечает агентство TAP.
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