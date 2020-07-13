Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574304808.html
Глава МИД Боливии заболела COVID-19
Все больше министров заражаются коронавирусом в Боливии – теперь заболела глава МИД Карен Лонгарик. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T22:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жанин аньес
коронавирусы
боливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
https://ria.ru/20200713/1574300372.html
боливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_325:0:3056:2048_1400x0_80_0_0_50b8b3c5eb9ecc35a4a4ececddd45d67.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:469:1533:2002_1400x0_80_0_0_80c429b93ee64bf993d6305455dcdb4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, жанин аньес, коронавирусы, боливия, в мире

Глава МИД Боливии заболела COVID-19

22:27 13.07.2020
181
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июл – РИА Новости. Все больше министров заражаются коронавирусом в Боливии – теперь заболела глава МИД Карен Лонгарик.
"Анализы министра Карен Лонгарик на COVID-19 оказались положительными. При отсутствии симптомов министр находится в изоляции дома", - говорится в сообщении МИД страны.
Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразилась временный президент Боливии Жанин Аньес, больны также глава сената, министр здравоохранения, министр экономики, глава администрации президента, министр горнорудной промышленности, министр юстиции, глава Центрального банка.
Всего в Боливии зарегистрировано 48 187 случаев COVID-19, скончались 1807 пациентов, вылечились 14 843.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Вчера, 19:45Распространение нового коронавируса
В ВОЗ рассказали, кто менее всего подвержен коронавирусу
021001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жанин АньесКоронавирусыБоливияВ мире
Рекомендуем
Город Тунис, Тунис
Премьер Туниса намерен провести перестановки в правительстве
Город Сан-Диего в Калифорнии
В Калифорнии закроют все рестораны, бары, музеи и кинотеатры
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Гостелеканал Белоруссии рассказал о "черной кассе" Белгазпромбанка
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Боррель обсудил деэскалацию с главами МИД Армении и Азербайджана
Школьный автобус в США
Не менее 825 тысяч школьников в Калифорнии перейдут на онлайн-обучение
Самолет в Международном аэропорту Шереметьево
В Шереметьево машина заправки задела фюзеляж самолета
Президент США Дональд Трамп
Белый дом отрицает разногласия между Трампом и главным инфекционистом США
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона
Девушка на удаленной работе
Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке
Военные действия в провинции Идлиб
Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
В Иране загорелся завод по производству СПГ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах беспорядков на Амурском ГПЗ
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
В еврейской общине заявили об опасности заявлений схимонаха Сергия
Американский полицейский
В США расследуют задержание афроамериканца по аналогии с Флойдом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40В Кемерово ребенок пострадал при пожаре в частном доме
07:39В Киргизии за сутки выявили 421 случай COVID-19
07:38В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния