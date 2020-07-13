Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574304753.html
Гостелеканал Белоруссии рассказал о "черной кассе" Белгазпромбанка
Белорусский государственный телеканал ОНТ показал сюжет о новом эпизоде в "деле Белгазпромбанка", в рамках которого арестован претендент на пост президента... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T22:26
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802870_0:119:1276:837_1400x0_80_0_0_57b26d5c0a480e5300f1c61eb68d57d0.jpg
https://ria.ru/20200709/1574140516.html
https://ria.ru/20200707/1574009512.html
https://ria.ru/20200707/1574031967.html
2
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802870_0:119:1276:837_1400x0_80_0_0_57b26d5c0a480e5300f1c61eb68d57d0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802870_1:0:1276:956_1400x0_80_0_0_da2337b4524e4e6f0f022b423ad04c0b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802870_160:0:1116:956_1400x0_80_0_0_40682e6954eae93512fad175c215bc35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, белоруссия

Гостелеканал Белоруссии рассказал о "черной кассе" Белгазпромбанка

22:23 13.07.2020 (обновлено: 22:26 13.07.2020)
1530
© РИА НовостиСитуация у здания "Белгазпромбанка"
Ситуация у здания Белгазпромбанка
© РИА Новости
МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал ОНТ показал сюжет о новом эпизоде в "деле Белгазпромбанка", в рамках которого арестован претендент на пост президента республики Виктор Бабарико, в сюжете утверждается, что в банке работала "черная касса", проводившая для руководства валютные операции по специальному курсу и "махинации с облигациями".
"Второго апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию председателя правления Бабарико было принято решение о выплате денежных вознаграждений руководящим работникам банка. Общая сумма таких вознаграждений составила около 5 миллионов (белорусских – ред.) рублей. В день перечисления данных премий, а именно 4 апреля, в закрытой для обслуживания других клиентов банка головного офиса кассе с 11.00 до 12.35 был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте, в том числе при использовании банковских пластиковых карт", - заявил в сюжете начальник первого управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) страны Юрий Мехедов.
По его словам, "в данный период времени получившие денежные средства руководящие работники банка приобрели по заниженному курсу иностранную валюту на сумму, превышающую миллион долларов". В сюжете отмечалось, что факту занижения курса будет дана правовая оценка.
Кроме того, телеканал рассказал, что в этой кассе осуществлялись операции с облигациями, которые также являются эпизодом "дела Белгазпромбанка".
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
9 июля, 22:04
В КГБ Белоруссии рассказали о доказательствах по делу Белгазпромбанка
"Установлено, что по указанию Бабарико в банке функционировала так называемая "черная касса"... Одна из схем заключалась в обмене валюты на банковские облигации. "Грязные" деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью за эти деньги они приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя. Данные финансовые операции позволяли незаконные доходы руководства банка сделать чистыми", - отметил заместитель начальника первого управления ДФР КГК Дмитрий Дягилев.
Телеканал поясняет, что сделки с облигациями дробились на мелкие суммы, чтобы информация о них в автоматическом режиме не попала государственному финансовому мониторингу.
"Аналогичным способом осуществлялось и гашение облигаций и выплата дохода по ним: сделки также дробились на мелкие…, чтобы не попасть в поле зрения департамента финансового мониторинга комитет госконтроля. Руководил схемой заместитель Бабарико (Сергей) Добролет, курирующий розничный бизнес, а после его увольнения в 2016 году - заместитель председателя правления (Кирилл) Бадей и помощница-референт Бабарико (Елена) Карагачева", - сказал Дягилев.
Он добавил, что "с 2010 года по 2019 год по такой схеме проведены махинации с облигациями на общую сумму более 20 миллионов долларов".
В сюжете были продемонстрированы кадры допросов бывших кассиров банка и других экс-сотрудников, которые заявили, что действовали по поручению руководства, в том числе в интересах Бабарико. Телеканал также утверждает, что с помощью этой же кассы манипулировали золотыми слитками и проводили размен крупных купюр евро.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
7 июля, 14:50
Лукашенко заявил, что не допустит погружения страны в "пучину" коррупции
"В банке за валюту покупались слитки из драгоценных металлов, которые сразу же продавались банку за белорусские рубли. Все сделки были фиктивными, никто из покупателей золотые слитки не получал", - сказал представитель ДФР.
В июне в головном офисе "Белгазпромбанка" прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца, были задержаны 18 июня. Всего же задержаны более 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ, оперативное содействие осуществляет ДФР КГК. Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, даче взятки.
Ранее представитель КГБ Белоруссии Константин Бычек сообщил государственному телеканалу ОНТ, что имеются неопровержимые доказательства причастности всех фигурантов этого дела к инкриминируемым им преступлениям. По словам Бычека, руководством банка, в том числе Бабарико, предпринимателям было поставлено условие - за благоприятное решение вопросов о выгодном кредитовании их компаний они должны были предоставлять часть прибыли в виде "отката". Затем деньги выводились за рубеж на счета "фирм-кошельков" и через пластиковые платежные карты обналичивались.
Защита Бабарико подала жалобу генпрокурору республики на сюжет о "деле "Белгазпромбанка", заявив, что информация в нем имеет "однобокий и необъективный характер", и он является "грубым нарушением основополагающего принципа уголовного процесса - презумпции невиновности". Адвокат Дмитрий Лаевский назвал абсурдными прозвучавшие в сюжете обвинения в адрес своего клиента.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Виктор Бабарико
7 июля, 23:30
Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
6661516
Обсудить 2
Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкБелоруссия
Рекомендуем
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина захотела поставить "точку" в переговорах с Россией по Донбассу
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Город Сан-Диего в Калифорнии
В Калифорнии закроют все рестораны, бары, музеи и кинотеатры
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
"Я вам заплачу": разговор Ефремова с полицейским после ДТП попал на видео
Южная Осетия
США потребовали от Южной Осетии освободить задержанного гражданина Грузии
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Глава МИД Боливии заболела COVID-19
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
В еврейской общине заявили об опасности заявлений схимонаха Сергия
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Боррель обсудил деэскалацию с главами МИД Армении и Азербайджана
Здание Центрального банка России
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах беспорядков на Амурском ГПЗ
Самолет в Международном аэропорту Шереметьево
В Шереметьево машина заправки задела фюзеляж самолета
Ная Ривера
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу нашли мертвой в озере
Пассажирский самолет в небе
Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40В Кемерово ребенок пострадал при пожаре в частном доме
07:39В Киргизии за сутки выявили 421 случай COVID-19
07:38В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния