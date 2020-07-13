В Шереметьево машина заправки задела фюзеляж самолета

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Машина заправки в московском аэропорту " Машина заправки в московском аэропорту " Шереметьево " задела фюзеляж самолёта рейсом Москва Сочи , лайнер пришлось заменить резервным, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия".

"Во время подготовки к вылету рейса Москва - Сочи в аэропорту "Шереметьево" водитель машины заправки, принадлежащей обслуживающей авиакомпанию организации "Шереметьево-хендлинг", допустил касание корпуса автомобиля с фюзеляжем воздушного судна", - сказал представитель компании.

Он отметил, что технический персонал проверил целостность конструкции на повреждения.

"По итогам проверки руководством авиакомпании было принято оперативное решение о предоставлении резервного самолета для выполнения рейса. В 18.00 мск резервный самолет вылетел в аэропорт назначения", - заявил собеседник агентства.