https://ria.ru/20200713/1574304547.html
В Шереметьево машина заправки задела фюзеляж самолета
Машина заправки в московском аэропорту "Шереметьево" задела фюзеляж самолёта рейсом Москва - Сочи, лайнер пришлось заменить резервным, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T22:14
2020-07-13T22:14
москва
сочи
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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1
москва
сочи
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сочи, шереметьево (аэропорт), происшествия
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Машина заправки в московском аэропорту "Шереметьево
" задела фюзеляж самолёта рейсом Москва
- Сочи
, лайнер пришлось заменить резервным, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия".
"Во время подготовки к вылету рейса Москва - Сочи в аэропорту "Шереметьево" водитель машины заправки, принадлежащей обслуживающей авиакомпанию организации "Шереметьево-хендлинг", допустил касание корпуса автомобиля с фюзеляжем воздушного судна", - сказал представитель компании.
Он отметил, что технический персонал проверил целостность конструкции на повреждения.
"По итогам проверки руководством авиакомпании было принято оперативное решение о предоставлении резервного самолета для выполнения рейса. В 18.00 мск резервный самолет вылетел в аэропорт назначения", - заявил собеседник агентства.
Комментарием обслуживающей организации РИА Новости не располагает.