Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки

Источник добавил, что сработал датчик дыма, командир принял решение о вынужденной посадке, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания. Нарушителя ожидают сотрудники полиции в Петрозаводске.

Официальный представитель авиакомпании подтвердила вынужденную посадку из-за угрозы безопасности по причине курения и заверила, что компания сожалеет о вынужденном ожидании и неудобствах своих клиентов из-за задержки прибытия в Москву, но "безопасность важнее любых неудобств". Представитель компании также сообщила, что все вынужденные расходы "Победа" взыщет с дебошира.