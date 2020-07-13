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Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки
Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-14T04:29
москва
петрозаводск
мурманск
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574299640.html
дорого обойдётся тётке этот перекур, ну и поделом
65
А после первого "перекура" нельзя было отобрать сигареты и зажигалку? Всё-таки орудие правонарушения.
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москва
петрозаводск
мурманск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
москва, петрозаводск, мурманск, происшествия

Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки

22:04 13.07.2020 (обновлено: 04:29 14.07.2020)
39578
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
"Прямо сейчас самолёт "Победы", летящий из Мурманска в Москву, совершает вынужденную посадку в Петрозаводске из-за дебошира на борту и угрозы безопасности полёта по его вине. Женщина намеренно нарушила правило безопасности и дважды закурила, несмотря на запрет", - сказал источник РИА Новости в "Победе".
Источник добавил, что сработал датчик дыма, командир принял решение о вынужденной посадке, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания. Нарушителя ожидают сотрудники полиции в Петрозаводске.
Официальный представитель авиакомпании подтвердила вынужденную посадку из-за угрозы безопасности по причине курения и заверила, что компания сожалеет о вынужденном ожидании и неудобствах своих клиентов из-за задержки прибытия в Москву, но "безопасность важнее любых неудобств". Представитель компании также сообщила, что все вынужденные расходы "Победа" взыщет с дебошира.
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13516562217
Обсудить 8
МоскваПетрозаводскМурманскПроисшествия
Популярные комментарии
дорого обойдётся тётке этот перекур, ну и поделом
13 июля, 22:15
Сергей Р
5940002
А после первого "перекура" нельзя было отобрать сигареты и зажигалку? Всё-таки орудие правонарушения.
13 июля, 22:33
Андрей Демкив
1901104
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