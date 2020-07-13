Белый дом отрицает разногласия между Трампом и главным инфекционистом США

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Белый дом отрицает разногласия между президентом Белый дом отрицает разногласия между президентом США Дональдом Трампом и главным инфекционным врачом Энтони Фаучи.

Ранее Белый дом предоставил СМИ перечень ошибочных утверждений, допущенных главой Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи по теме коронавируса. Фаучи не раз публично опровергал заявление Трампа и в последнее время не появлялся на брифингах рабочей группы администрации по борьбе с коронавирусом, хотя давал интервью и выступал в конгрессе.

"Доктор Фаучи и президент всегда сохраняли очень хорошие отношения", - заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь президента Кейли Макинани

"Мы не предоставляли журналистам оппозиционный доклад, мы ответили на очень конкретные вопросы, которые перед нами поставили: Washington Post спросил о том, что президент указывал на то, что доктор Фаучи допускал ошибки, и мы ответили на то, о чем нас попросили", - пояснила Макинани. "Слова о том, что существует оппозиционный доклад – не могут быть более далеки от правды", - сказала пресс-секретарь Трампа, в ответ на просьбу пояснить, почему в Белом доме приняли решение поделиться со СМИ мнением анонимных сотрудников администрации.

Сам Трамп позже заявил журналистам, что у него "очень хорошие отношения" с Фаучи с самого начала его работы в группе Белого дома по борьбе с коронавирусом и что он считает Фаучи "очень хорошим человеком".

Как сообщило радио NPR , в предоставленном Белым домом документе говорилось, что "несколько представителей Белого дома обеспокоены числом случаев, когда доктор Фаучи ошибался".

В США, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус диагностирован у более чем 3 миллионов человек, более 133 тысяч скончались. В ряде штатов сейчас фиксируются рекордные с начала пандемии случаи числа заболевших.