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Белый дом отрицает разногласия между Трампом и главным инфекционистом США
Белый дом отрицает разногласия между президентом США Дональдом Трампом и главным инфекционным врачом Энтони Фаучи. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T22:09
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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кейли макинани, коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, сша, в мире

Белый дом отрицает разногласия между Трампом и главным инфекционистом США

22:02 13.07.2020 (обновлено: 22:09 13.07.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Белый дом отрицает разногласия между президентом США Дональдом Трампом и главным инфекционным врачом Энтони Фаучи.
Ранее Белый дом предоставил СМИ перечень ошибочных утверждений, допущенных главой Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи по теме коронавируса. Фаучи не раз публично опровергал заявление Трампа и в последнее время не появлялся на брифингах рабочей группы администрации по борьбе с коронавирусом, хотя давал интервью и выступал в конгрессе.
"Доктор Фаучи и президент всегда сохраняли очень хорошие отношения", - заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь президента Кейли Макинани.
"Мы не предоставляли журналистам оппозиционный доклад, мы ответили на очень конкретные вопросы, которые перед нами поставили: Washington Post спросил о том, что президент указывал на то, что доктор Фаучи допускал ошибки, и мы ответили на то, о чем нас попросили", - пояснила Макинани. "Слова о том, что существует оппозиционный доклад – не могут быть более далеки от правды", - сказала пресс-секретарь Трампа, в ответ на просьбу пояснить, почему в Белом доме приняли решение поделиться со СМИ мнением анонимных сотрудников администрации.
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Сам Трамп позже заявил журналистам, что у него "очень хорошие отношения" с Фаучи с самого начала его работы в группе Белого дома по борьбе с коронавирусом и что он считает Фаучи "очень хорошим человеком".
Как сообщило радио NPR, в предоставленном Белым домом документе говорилось, что "несколько представителей Белого дома обеспокоены числом случаев, когда доктор Фаучи ошибался".
В США, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус диагностирован у более чем 3 миллионов человек, более 133 тысяч скончались. В ряде штатов сейчас фиксируются рекордные с начала пандемии случаи числа заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКейли МакинаниКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
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