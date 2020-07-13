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США отвергли ряд территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море
США официально отвергли ряд претензий КНР по территориям в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:52
майк помпео
южно-китайское море
китай
япония
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в мире
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южно-китайское море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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майк помпео, южно-китайское море, китай, япония, сша, в мире

США отвергли ряд территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море

21:52 13.07.2020
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© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. TongoЮжно-Китайское море
Южно-Китайское море
© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. Tongo
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США официально отвергли ряд претензий КНР по территориям в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Сегодня мы укрепляем политику США в отношении жизненно важной части региона - Южно-Китайского моря. Мы ясно даем понять: претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря полностью незаконны, как и его усилия поставить их под контроль путем угроз", - заявил Помпео.
По его словам, Пекин не предложил юридических оснований своей политики, а арбитражный трибунал в 2016 году отверг претензии КНР.
Теперь политика США будет официально соответствовать позиции арбитража, уточнил Помпео. В частности, он заявил, что с точки зрения Вашингтона КНР не имеет никаких юридических оснований для эксклюзивной экономической зоны вокруг рифа Скарборо и островов Спратли, которые оспаривают Филиппины, а также на риф Мисчиф и банку Секонд Томас. Кроме того, США отрицают любые права КНР на воды за пределами 12-мильной зоны вокруг островов Спратли. Кроме того, США теперь отрицают претензии Пекина на воды, оспариваемые Вьетнамом, Малайзией и Индонезией.
Пекин
Вчера, 12:05
Той же монетой. Китай ввел ответные санкции против чиновников США
"Любые действия КНР, угрожающие рыболовству или освоению углеводородов другими странами в этих водах, незаконны", - отметил госсекретарь.
Кроме того, Помпео объявил незаконными претензии КНР на банку Джеймс - подводное образование в 50 милях от Малайзии и в 1 тысяче миль от побережья КНР. "Мир не позволит Китаю распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей. Америка поддерживает наших союзников и партнеров в Юго-Восточной Азии в защите их суверенных прав на офшорные ресурсы", - заявил Помпео.
У Китая и ряда стран региона - Японии, Вьетнама и Филиппин - есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
10 июля, 12:23
Россия не откажется от роли посредника между США и Китаем
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Майк ПомпеоЮжно-Китайское мореКитайЯпонияСШАВ мире
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