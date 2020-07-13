https://ria.ru/20200713/1574303951.html
Собчак обратилась в СК с заявлением о нападении в монастыре на Урале
Телеведущая Ксении Собчак и режиссер Сергей Ерженков обратились в приемную центрального аппарата Следственного комитета России с заявлением о нападении на них в РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:44
2020-07-13T21:44
сергей бадамшин
следственный комитет россии (ск рф)
ксения собчак
свердловская область
происшествия
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https://ria.ru/20200628/1573595782.html
pavlino.11
Давай Ксения! Только вот на Господа Бога заявление не подашь, а это именно он покарал тебя, за то что суешься в те вещи о которых понятия не имеешь. За грехи надо отвечать.
28
Max Giz
Собчак нужно закрыть в монастыре, грехи замаливать, как в стародавние времена делали.
27
7
свердловская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей бадамшин, следственный комитет россии (ск рф), ксения собчак, свердловская область, происшествия
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Телеведущая Ксении Собчак
и режиссер Сергей Ерженков обратились в приемную центрального аппарата Следственного комитета России с заявлением о нападении на них в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
, сообщил РИА Новости адвокат Ерженкова Сергей Бадамшин
.
До этого Собчак и Ерженков обращались с заявлением в полицию.
"Сегодня мы обратились в приемную центрального аппарата Следственного комитета РФ с заявлением о совершенном преступлении по статье 144 УК РФ - по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста, соединенного с насилием над журналистом, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, совершенного группой лиц", - сказал Бадамшин
"Ранее мы уже обращались в региональный Следственный комитет, в полицию, но ответа не получили", - отметил собеседник агентства, выразив надежду, что после заявления в центральный аппарат СК
РФ будет результат.
В конце июня Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. По ее словам, Ерженкову был диагностирован перелом руки. Сам Ерженков подтвердил диагноз и опубликовал на своей странице в Facebook снимок из травмпункта, на котором он с загипсованной левой рукой.
В Екатеринбургской епархии РИА Новости ранее заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам.