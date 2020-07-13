Собчак обратилась в СК с заявлением о нападении в монастыре на Урале

"Сегодня мы обратились в приемную центрального аппарата Следственного комитета РФ с заявлением о совершенном преступлении по статье 144 УК РФ - по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста, соединенного с насилием над журналистом, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, совершенного группой лиц", - сказал Бадамшин

В конце июня Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. По ее словам, Ерженкову был диагностирован перелом руки. Сам Ерженков подтвердил диагноз и опубликовал на своей странице в Facebook снимок из травмпункта, на котором он с загипсованной левой рукой.