Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574303951.html
Собчак обратилась в СК с заявлением о нападении в монастыре на Урале
Телеведущая Ксении Собчак и режиссер Сергей Ерженков обратились в приемную центрального аппарата Следственного комитета России с заявлением о нападении на них в РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:44
сергей бадамшин
следственный комитет россии (ск рф)
ксения собчак
свердловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152176/40/1521764043_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_9fa65c748f1ddd2eb26c05932fa6bb25.jpg
https://ria.ru/20200707/1574029419.html
https://ria.ru/20200628/1573595782.html
Давай Ксения! Только вот на Господа Бога заявление не подашь, а это именно он покарал тебя, за то что суешься в те вещи о которых понятия не имеешь. За грехи надо отвечать.
28
Собчак нужно закрыть в монастыре, грехи замаливать, как в стародавние времена делали.
27
7
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152176/40/1521764043_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_9fa65c748f1ddd2eb26c05932fa6bb25.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152176/40/1521764043_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_90a6e83ab88d007ab53e44690eb6bebf.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152176/40/1521764043_298:0:2346:2048_1400x0_80_0_0_b412ef4a51de34a755be87687cd1f993.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей бадамшин, следственный комитет россии (ск рф), ксения собчак, свердловская область, происшествия

Собчак обратилась в СК с заявлением о нападении в монастыре на Урале

21:44 13.07.2020
3125
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак во время пресс-конференции "Партия перемен - навстречу съезду". 31 мая 2018
Телеведущая Ксения Собчак во время пресс-конференции Партия перемен - навстречу съезду. 31 мая 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Телеведущая Ксении Собчак и режиссер Сергей Ерженков обратились в приемную центрального аппарата Следственного комитета России с заявлением о нападении на них в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, сообщил РИА Новости адвокат Ерженкова Сергей Бадамшин.
До этого Собчак и Ерженков обращались с заявлением в полицию.
Ксения Собчак
7 июля, 21:16
Ксению Собчак задержали на Лубянке
"Сегодня мы обратились в приемную центрального аппарата Следственного комитета РФ с заявлением о совершенном преступлении по статье 144 УК РФ - по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста, соединенного с насилием над журналистом, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, совершенного группой лиц", - сказал Бадамшин
"Ранее мы уже обращались в региональный Следственный комитет, в полицию, но ответа не получили", - отметил собеседник агентства, выразив надежду, что после заявления в центральный аппарат СК РФ будет результат.
В конце июня Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. По ее словам, Ерженкову был диагностирован перелом руки. Сам Ерженков подтвердил диагноз и опубликовал на своей странице в Facebook снимок из травмпункта, на котором он с загипсованной левой рукой.
В Екатеринбургской епархии РИА Новости ранее заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам.
Наталья Поклонская
28 июня, 20:38
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
613921671
Обсудить 7
Сергей БадамшинСледственный комитет России (СК РФ)Ксения СобчакСвердловская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Давай Ксения! Только вот на Господа Бога заявление не подашь, а это именно он покарал тебя, за то что суешься в те вещи о которых понятия не имеешь. За грехи надо отвечать.
14 июля, 00:50
pavlino.11
2700001
Собчак нужно закрыть в монастыре, грехи замаливать, как в стародавние времена делали.
14 июля, 00:09
Max Giz
2520000
Рекомендуем
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
В еврейской общине заявили об опасности заявлений схимонаха Сергия
Пассажирский самолет в небе
Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки
Судейский молоток
Осужден фигурант дела о хищении в Минобороны при выполнении госконтракта
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина захотела поставить "точку" в переговорах с Россией по Донбассу
Самолет Bombardier CS300 латвийской авиакомпании airBaltic в небе над аэропортом Шереметьево в Москве. 18 мая 2017
Вылетевший из Риги рейс совершил экстренную посадку
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
"Я вам заплачу": разговор Ефремова с полицейским после ДТП попал на видео
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Екатеринбурге автобус врезался в дерево
Появилось видео массовых погромов в офисе подрядчика Газпрома
Появилось видео погрома в офисе подрядчика "Газпрома"
Продюсер Андрей Разин
Похудевший на 43 килограмма Разин рассказал о своей диете
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах беспорядков на Амурском ГПЗ
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Суд отказался отпустить предполагаемого соучастника губернатора Фургала
Западная галерея собора Святой Софии в Стамбуле
Турция отвергла критику ЕС, недовольного изменением статуса Святой Софии
Медицинские работники в Международном аэропорту Шереметьево
В России отменят обязательную изоляцию для въезжающих с 15 июля
Южно-Китайское море
США отвергли ряд территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40В Кемерово ребенок пострадал при пожаре в частном доме
07:39В Киргизии за сутки выявили 421 случай COVID-19
07:38В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния