В еврейской общине заявили об опасности заявлений схимонаха Сергия

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Заявления схимонаха Сергия, появляющиеся в интернете, приводят к "раздуванию ненависти", что опасно для многонациональной России, отметил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

Ранее лишенный священного сана схимонах Сергий (Николай Романов) в одном из видеороликов заявил, что Россией якобы управляет "хабад" (одно из направлений в иудаизме – ред.).

"Публикация подобных роликов приводит лишь к раздуванию ненависти в стране, что достаточно опасно для многонациональной и многоконфессиональной России", - подчеркивается в сообщении, распространенном ФЕОР.

По словам Горина, многие люди ищут простые ответы на вопросы, кто виноват и что делать. "Слова, исходящие от духовного лица (а священнослужителям в России по-прежнему сильно доверяют), могут быть восприняты как руководство к действию и воплотиться в вандализме или прямых нападениях на "врагов" – евреев, или тех, кого сочтут евреями", - отметил представитель ФЕОР.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схимонах Сергий (Николай Романов) оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы".