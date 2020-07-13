https://ria.ru/20200713/1574303922.html
В еврейской общине заявили об опасности заявлений схимонаха Сергия
Заявления схимонаха Сергия, появляющиеся в интернете, приводят к "раздуванию ненависти", что опасно для многонациональной России, отметил глава департамента... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:44
2020-07-13T21:44
религия и мировоззрение
религия
борух горин
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573070969_0:0:3259:1833_1400x0_80_0_0_bfe447ff9a596ec5a43ef9b3e72eaec9.jpg
https://ria.ru/20200618/1573089905.html
Алексей Князев
Вас то куда понесло? Это вопрос Православных Христиан.
13
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573070969_0:0:3259:1833_1400x0_80_0_0_bfe447ff9a596ec5a43ef9b3e72eaec9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573070969_180:0:2909:2047_1400x0_80_0_0_3d74087f826883b87e1cc52650aa3d5c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573070969_521:0:2568:2047_1400x0_80_0_0_6260b410cf093b713453b42cce4503cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, борух горин, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, общество
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Заявления схимонаха Сергия, появляющиеся в интернете, приводят к "раздуванию ненависти", что опасно для многонациональной России, отметил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
Ранее лишенный священного сана схимонах Сергий (Николай Романов) в одном из видеороликов заявил, что Россией якобы управляет "хабад" (одно из направлений в иудаизме – ред.).
"Публикация подобных роликов приводит лишь к раздуванию ненависти в стране, что достаточно опасно для многонациональной и многоконфессиональной России", - подчеркивается в сообщении, распространенном ФЕОР.
По словам Горина, многие люди ищут простые ответы на вопросы, кто виноват и что делать. "Слова, исходящие от духовного лица (а священнослужителям в России по-прежнему сильно доверяют), могут быть восприняты как руководство к действию и воплотиться в вандализме или прямых нападениях на "врагов" – евреев, или тех, кого сочтут евреями", - отметил представитель ФЕОР.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схимонах Сергий (Николай Романов) оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы".
Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать, но клирик продолжал призывать людей к протестам. В результате церковный суд лишил отца Сергия священного сана (он стал простым схимонахом, который не может проповедовать и совершать церковные таинства – ред.). Позже уже светские власти оштрафовали его на 90 тысяч рублей по административному делу о распространении недостоверной информации.