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Религия и мировоззрение
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В еврейской общине заявили об опасности заявлений схимонаха Сергия
Заявления схимонаха Сергия, появляющиеся в интернете, приводят к "раздуванию ненависти", что опасно для многонациональной России, отметил глава департамента... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:44
религия и мировоззрение
религия
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общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573070969_0:0:3259:1833_1400x0_80_0_0_bfe447ff9a596ec5a43ef9b3e72eaec9.jpg
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религия, борух горин, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, общество

В еврейской общине заявили об опасности заявлений схимонаха Сергия

21:44 13.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Заявления схимонаха Сергия, появляющиеся в интернете, приводят к "раздуванию ненависти", что опасно для многонациональной России, отметил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
Ранее лишенный священного сана схимонах Сергий (Николай Романов) в одном из видеороликов заявил, что Россией якобы управляет "хабад" (одно из направлений в иудаизме – ред.).
"Публикация подобных роликов приводит лишь к раздуванию ненависти в стране, что достаточно опасно для многонациональной и многоконфессиональной России", - подчеркивается в сообщении, распространенном ФЕОР.
По словам Горина, многие люди ищут простые ответы на вопросы, кто виноват и что делать. "Слова, исходящие от духовного лица (а священнослужителям в России по-прежнему сильно доверяют), могут быть восприняты как руководство к действию и воплотиться в вандализме или прямых нападениях на "врагов" – евреев, или тех, кого сочтут евреями", - отметил представитель ФЕОР.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схимонах Сергий (Николай Романов) оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы".
Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать, но клирик продолжал призывать людей к протестам. В результате церковный суд лишил отца Сергия священного сана (он стал простым схимонахом, который не может проповедовать и совершать церковные таинства – ред.). Позже уже светские власти оштрафовали его на 90 тысяч рублей по административному делу о распространении недостоверной информации.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
18 июня, 08:00Религия и мировоззрение
Что происходит в "захваченном" скандальным схиигуменом Сергием монастыре
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Религия и мировоззрениеРелигияБорух ГоринНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииОбщество
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Вас то куда понесло? Это вопрос Православных Христиан.
13 июля, 21:54
Алексей Князев
720004
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