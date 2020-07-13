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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574303871.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 12,7 миллиона
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки увеличилось более чем на 215 тысяч и превысило 12,7 миллиона, всего скончались более 566 тысяч... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1400x0_80_0_0_65ff6b71b53db35342ddda7a47c1d3cc.jpg
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, общество

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 12,7 миллиона

21:42 13.07.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки увеличилось более чем на 215 тысяч и превысило 12,7 миллиона, всего скончались более 566 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 215 539 случаев заражения коронавирусом, умерли 5037 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 12 768 307, число летальных исходов - 566 654.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Вчера, 19:45Распространение нового коронавируса
В ВОЗ рассказали, кто менее всего подвержен коронавирусу
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 669 879 и Европе - 2 925 686.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗОбщество
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