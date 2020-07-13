Число заболевших COVID-19 в мире превысило 12,7 миллиона

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки увеличилось более чем на 215 тысяч и превысило 12,7 миллиона, всего скончались более 566 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 215 539 случаев заражения коронавирусом, умерли 5037 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 12 768 307, число летальных исходов - 566 654.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 669 879 и Европе - 2 925 686.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.