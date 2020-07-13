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Лавров и Помпео обсудили урегулирование в Сирии, Ливии и Афганистане
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео урегулирование конфликтов в Ливии, Сирии и Афганистане, сообщили в российском... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:46
халифа хафтар
исламское государство
майк помпео
война в сирии
сергей лавров
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РИА Новости
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353
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халифа хафтар, исламское государство, майк помпео, война в сирии, сергей лавров, афганистан, ливия, сирия, сша, в мире

Лавров и Помпео обсудили урегулирование в Сирии, Ливии и Афганистане

21:37 13.07.2020 (обновлено: 21:46 13.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео урегулирование конфликтов в Ливии, Сирии и Афганистане, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
"Рассмотрены задачи урегулирования конфликтов в отдельных регионах мира, включая ситуации в Афганистане, Ливии и Сирии", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Отмечается, что в ходе беседы была затронуты некоторые другие актуальные вопросы международной повестки дня и проблемы двусторонней сферы отношений.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Халифа ХафтарИсламское государствоМайк ПомпеоВойна в СирииСергей ЛавровАфганистанЛивияСирияСШАВ мире
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