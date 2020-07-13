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Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, соответствующий документ РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:53
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир путин, экономика

Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными

21:37 13.07.2020 (обновлено: 21:53 13.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В том числе закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей.
Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон вводит контроль таких операций независимо от характера деятельности юрлица (то есть любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль).
Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.
В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам.
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Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.
По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.
Помимо этого, для организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, инвестплатформ, ломбарды) определен свой вид операций, подлежащих такому контролю.
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РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Владимир ПутинЭкономика
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