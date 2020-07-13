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Лавров обсудил с Помпео подготовку встречи стран-постоянных членов СБ ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео подготовку предлагаемой Россией встречи лидеров стран-постоянных членов Совета... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:45
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владимир путин, франция, китай, майк помпео, сергей лавров, совет безопасности оон, оон, сша, в мире

Лавров обсудил с Помпео подготовку встречи стран-постоянных членов СБ ООН

21:35 13.07.2020 (обновлено: 21:45 13.07.2020)
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© Фото : МИД РФСовместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
© Фото : МИД РФ
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео подготовку предлагаемой Россией встречи лидеров стран-постоянных членов Совета безопасности ООН, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
"Главы внешнеполитических ведомств детально обсудили ход подготовки предлагаемой российской стороной встречи лидеров пяти стран-постоянных членов СБ ООН", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В МИД России добавили, что в ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с идеей проведения саммита стран "ядерной пятерки" - пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы. Решение о дате и месте саммита ядерной пятерки примут после согласования повестки, сообщили в МИД РФ.
Ранее Путин, говоря об идее проведения саммита пятёрки постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил, что в международных делах накопилось много неопределенностей, которые требуют внимания этих стран, такая встреча будет востребована и полезна.
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Владимир ПутинФранцияКитайМайк ПомпеоСергей ЛавровСовет Безопасности ООНООНСШАВ мире
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