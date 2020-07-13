Лавров обсудил с Помпео подготовку встречи стран-постоянных членов СБ ООН

В МИД России добавили, что в ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике.

Ранее Путин, говоря об идее проведения саммита пятёрки постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил, что в международных делах накопилось много неопределенностей, которые требуют внимания этих стран, такая встреча будет востребована и полезна.