В Нью-Йорке впервые за последние месяцы никто не умер от COVID-19

"Тот факт, что впервые за месяцы у нас за 24 часа никто в городе не умер от коронавируса, поражает. Это вновь говорит о том, как город борется, как люди не сдаются", - сказал де Блазио. По его словам, это вселяет надежду, но "рано делать круг почета", потому что многое еще предстоит. "Эта болезнь еще далеко не побеждена", - указал де Блазио.