https://ria.ru/20200713/1574303442.html
В Нью-Йорке впервые за последние месяцы никто не умер от COVID-19
В Нью-Йорке, который был центром эпидемии коронавируса в США, впервые за последние месяцы никто за сутки не умер от этой болезни, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:22
2020-07-13T21:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
билл де блазио
нью-йорк (штат)
нью-йорк (город)
сша
в мире
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1
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нью-йорк (город)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), билл де блазио, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), сша, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 13 июл – РИА Новости.
В Нью-Йорке
, который был центром эпидемии коронавируса в США
, впервые за последние месяцы никто за сутки не умер от этой болезни, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио
.
В худшие дни в штате Нью-Йорк
за сутки от коронавируса умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по данным на сегодняшний день, скончались 18 708 человек. Еще 4 615 человек, вероятно, умерли от этой болезни.
"Тот факт, что впервые за месяцы у нас за 24 часа никто в городе не умер от коронавируса, поражает. Это вновь говорит о том, как город борется, как люди не сдаются", - сказал де Блазио. По его словам, это вселяет надежду, но "рано делать круг почета", потому что многое еще предстоит. "Эта болезнь еще далеко не побеждена", - указал де Блазио.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
на пресс-конференции заявил, что число госпитализированных сейчас самое низкое с 18 марта – в больницах находятся 792 человека, за сутки 12 июля от коронавируса в штате скончались 10 человек.
Он отметил, что проблема штата сегодня в том, что инфекция попадает в него из других штатов. Куомо напомнил о случае, когда в штат Нью-Йорк приехали инфицированные из Джорджии и заразили местных жителей. Всего в штате скончались 24 989 человек.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 304 942 случая заражения коронавирусом, скончались более 135 тысяч человек, выздоровели свыше миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.