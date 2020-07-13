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Распространение нового коронавируса
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В Нью-Йорке впервые за последние месяцы никто не умер от COVID-19
В Нью-Йорке, который был центром эпидемии коронавируса в США, впервые за последние месяцы никто за сутки не умер от этой болезни, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
билл де блазио
нью-йорк (штат)
нью-йорк (город)
сша
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), билл де блазио, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), сша, в мире

В Нью-Йорке впервые за последние месяцы никто не умер от COVID-19

21:22 13.07.2020
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© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанкМедики на Манхеттене в Нью-Йорке
Медики на Манхеттене в Нью-Йорке
© РИА Новости / Татьяна Столярова
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 13 июл – РИА Новости. В Нью-Йорке, который был центром эпидемии коронавируса в США, впервые за последние месяцы никто за сутки не умер от этой болезни, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.
В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по данным на сегодняшний день, скончались 18 708 человек. Еще 4 615 человек, вероятно, умерли от этой болезни.
"Тот факт, что впервые за месяцы у нас за 24 часа никто в городе не умер от коронавируса, поражает. Это вновь говорит о том, как город борется, как люди не сдаются", - сказал де Блазио. По его словам, это вселяет надежду, но "рано делать круг почета", потому что многое еще предстоит. "Эта болезнь еще далеко не побеждена", - указал де Блазио.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции заявил, что число госпитализированных сейчас самое низкое с 18 марта – в больницах находятся 792 человека, за сутки 12 июля от коронавируса в штате скончались 10 человек.
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Он отметил, что проблема штата сегодня в том, что инфекция попадает в него из других штатов. Куомо напомнил о случае, когда в штат Нью-Йорк приехали инфицированные из Джорджии и заразили местных жителей. Всего в штате скончались 24 989 человек.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 304 942 случая заражения коронавирусом, скончались более 135 тысяч человек, выздоровели свыше миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Билл де БлазиоНью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)СШАВ мире
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