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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574303323.html
В Турции за сутки 1008 человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1008, умерли 19 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
турция
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире

В Турции за сутки 1008 человек заболели COVID-19

21:19 13.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
АНКАРА, 13 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1008, умерли 19 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1008 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 214 001. Умерли 19 больных, всего умерших – 5382. Вылечились сегодня 1156 пациентов, всего - 195 671", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТурцияВ мире
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