https://ria.ru/20200713/1574303323.html
В Турции за сутки 1008 человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1008, умерли 19 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:19
2020-07-13T21:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
турция
в мире
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https://ria.ru/20200713/1574300372.html
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире