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В Красноярском крае произошел пожар на складе пиломатериалов
Пожар начался на складе пиломатериалов в районе города Кодинск в Красноярском крае на площади 2 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении МЧС России. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кежемский район
красноярский край
кодинск
происшествия
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кежемский район
красноярский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кежемский район, красноярский край, кодинск, происшествия

В Красноярском крае произошел пожар на складе пиломатериалов

21:16 13.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пожар начался на складе пиломатериалов в районе города Кодинск в Красноярском крае на площади 2 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении МЧС России.
"В 18.04 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Красноярский край, Кежемский район, 12 километров от города Кодинск. Произошло возгорание на открытом складе готовой продукции (пиломатериалы) по предварительной информации на площади 2 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших и погибших не поступала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 20.07 мск объявлен ранг пожара №2. К тушению пожара привлечены 53 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 32 человека и семь единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кежемский районКрасноярский крайКодинскПроисшествия
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