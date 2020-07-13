Рогозин назвал космические корабли США гламурными аналогами "Союзов"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский "Союз", но по сути являются его аналогами.
"Да, более просторные, более гламурные, но аналоги нашего дедушки. То, что мы говорим, старый конь борозды не испортит", — сказал он в интервью радио "Комсомольская правда".
Таким образом Рогозин сравнил новые корабли США и летающий еще с советских времен "Союз". Гендиректор "Роскосмоса" упомянул и о разрабатываемом в России "Орле", который, в отличие от американских новинок, будет способен летать не только на околоземную орбиту, но и к Луне. При этом он не стал упоминать, что для лунных полетов США строят совместно с Европой корабли Orion.
Рогозин также рассказал, как будет работать система аварийного спасения "Орла". По его словам, она сможет не только безопасно приземлять корабль в случае аварии ракеты, но и довыводить его на околоземную орбиту.