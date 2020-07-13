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Рогозин назвал космические корабли США гламурными аналогами "Союзов"
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T23:04
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
роскосмос
spacex
дмитрий рогозин
европа
сша
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https://ria.ru/20200713/1574302977.html
Но по сути Рогозин ПОКА прав - есть старый проверенный десятилетиями Союз, а новым кораблям Америки до накопления такой статистики успешности полётов - еще годы и годы
99
Ну да, че там, лучше на Ладе калина
78
43
европа
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156244/15/1562441578_0:56:3096:1798_1400x0_80_0_0_18d127b3355268587b33f17b8f69ad7c.jpg
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РИА Новости
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космос - риа наука, роскосмос, spacex, дмитрий рогозин, европа, сша

Рогозин назвал космические корабли США гламурными аналогами "Союзов"

21:12 13.07.2020 (обновлено: 23:04 13.07.2020)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН "Союз-2" на космодроме Восточный
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский "Союз", но по сути являются его аналогами.
"Да, более просторные, более гламурные, но аналоги нашего дедушки. То, что мы говорим, старый конь борозды не испортит", — сказал он в интервью радио "Комсомольская правда".
Таким образом Рогозин сравнил новые корабли США и летающий еще с советских времен "Союз". Гендиректор "Роскосмоса" упомянул и о разрабатываемом в России "Орле", который, в отличие от американских новинок, будет способен летать не только на околоземную орбиту, но и к Луне. При этом он не стал упоминать, что для лунных полетов США строят совместно с Европой корабли Orion.
Рогозин также рассказал, как будет работать система аварийного спасения "Орла". По его словам, она сможет не только безопасно приземлять корабль в случае аварии ракеты, но и довыводить его на околоземную орбиту.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Вчера, 21:06Хочу стать космонавтом
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127472141161
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаРоскосмосSpaceXДмитрий РогозинЕвропаСША
Популярные комментарии
Но по сути Рогозин ПОКА прав - есть старый проверенный десятилетиями Союз, а новым кораблям Америки до накопления такой статистики успешности полётов - еще годы и годы
13 июля, 21:26
Александр Дьяков
382001247
Ну да, че там, лучше на Ладе калина
13 июля, 22:13
Anya Gariboldi
154305015
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Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Российские космонавты готовы летать на китайских кораблях, заявил Рогозин
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